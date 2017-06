Métissage, universalisme et danger permanent : les multiples raisons qui ont poussé Hitler à haïr la France plus que tout autre pays

A quel pays l’Allemagne a-t-elle été confrontée régulièrement au cours de ses guerres sinon à la France ? A qui doit-elle le traité de Versailles ? Elle est, à ses yeux, « la nation qui nous hait le plus ». Elle ne saurait être qu’une menace permanente pour l’Allemagne : « La France nous demeure hostile. Il y a en elle, en dehors du sang nordique, un sang qui nous sera toujours étranger. »

Dès les tout débuts de sa vie politique, Hitler a manifesté méfiance et hostilité envers la France. Le danger qu’elle constitue pour l’Allemagne dicte à celle-ci sa conduite : isoler la France en étant prêt à tendre la main à tout pays ne pouvant supporter les visées dominatrices de celle-ci.

Par là s’expliquent – nous le verrons – les approches de la Grande-Bretagne par le maître du IIIe Reich.

Quels arguments Hitler met-il en avant pour étayer sa conviction profonde ? Il y a d’abord la continuité séculaire de la politique extérieure française. Elle est fondée sur l’abaissement et le démembrement de l’Allemagne. « Il faut une fois pour toutes se rendre clairement compte de ceci : la France est et reste l’ennemi implacable de l’Allemagne. Peu importe qui la gouverne ou la gouvernera, que ce soient des Bourbons ou des Jacobins, des Napoléon ou des gouvernements bourgeois, des républicains cléricaux [!] ou des bolcheviks rouges : le but final de leur politique extérieure sera toujours de s’emparer de la frontière du Rhin et d’assurer à la France la possession de ce fleuve par la spoliation et le démembrement de l’Allemagne. »

Hitler n’hésitait pas à remonter jusqu’aux traités de Westphalie de 1648, qui avaient mis fin à la guerre de Trente Ans. Accordant à la France la tutelle des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, ils lui attribuaient la plus grande partie de l’Alsace. De surcroît, le Saint Empire romain germanique devait reconnaître la pleine indépendance de la Confédération helvétique, dont, un temps, Hitler envisagera l’annexion, au moins dans sa partie germanophone.

Le second grief adressé à la France se relie directement aux fondements racistes et, plus particulièrement, antisémites de l’idéologie hitlérienne. « C’est uniquement en France que l’on remarque aujourd’hui un accord secret, plus parfait qu’il n’a jamais été, entre les intentions des boursiers, dont les juifs sont les représentants, et les vœux d’une politique nationale inspirée par le chauvinisme . »

On en arrive à un troisième argument, très lié au précédent. La France, par sa tradition coloniale, est la pourvoyeuse des « races inférieures » en Europe. « Pour peu que le mélange des races et le métissage des races qui en résultent se poursuivent à la même cadence, on peut prévoir que dans trois siècles les faibles traces de sang aryen qui subsistent encore en France auront disparu. Il y aura, s’étendant du Rhin au Congo, un grand Etat peuplé de mulâtres, d’êtres appartenant à cette race inférieure et indéfinissable qui se forme à la suite de métissages continus. »

Ainsi, aux yeux d’Hitler, cette France représente-t-elle un danger mortel : « Ce peuple, qui tombe peu à peu au niveau des nègres, met sourdement en danger […] l’existence de la race blanche en Europe . » Par là se dessine la mission confiée à l’Allemagne en Europe, porter un coup mortel à cette menace en reprenant le flambeau de la civilisation tombé d’une main défaillante.

On a parfois avancé que ces prises de position où le mépris le dispute à l’hostilité avaient été atténuées par des aménagements ultérieurs apportés au texte primitif. Il n’en est rien. Les éditions successives de Mein Kampf en Allemagne en témoignent, tout comme l’interdiction absolue mise par Hitler à une publication en langue française de l’ouvrage. Car le livre est rapidement publié dans de nombreux pays étrangers : Espagne, Hongrie, Chine, Japon, Pays-Bas, Danemark, Suède, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie, Brésil… Cela toutefois dans des traductions souvent expurgées en matière d’expansion vitale. Rien de tel dans le cas de la France. Certes, les milieux les plus concernés – personnel politique, monde diplomatique, cadres militaires, certains milieux universitaires – avaient une bonne connaissance du livre. Quant au grand public, s’il connaissait son existence, il ignorait à peu près tout de son contenu précis relatif à la France. Seuls, en effet, de courts extraits de Mein Kampf avaient fait l’objet de traductions par de petits éditeurs.

Extrait de "Hitler et la France" de Jean-Paul Cointet, aux Editions Perrin