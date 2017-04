Mesures pour l'emploi et le travail : deux candidats encourageants, neuf désespérants

Que dire en effet des neuf autres programmes dans lesquels les moteurs essentiels de la création d’emploi sont, selon les cas, la disparition du travail et le passage aux 32 heures, le combat contre les riches ou les immigrés, le protectionnisme et la taxation des importations, la fin des baisses de charges considérées comme des cadeaux aux patrons, la dévaluation ou encore l’imitation du modèle économique vénézuéliens ? Le fait que ces neuf candidats pourraient rassembler sur leurs programmes plus de 50 % des électeurs (ce que suggèrent les sondages) en dit long sur l’état économique, social, mais aussi moral de notre pays à la sortie du quinquennat Hollande.

Il est toutefois possible de voir les choses avec un brin d’optimisme. C’est le cas si l’on examine les programmes des deux candidats qui sont, après tout, les favoris du second tour, à savoir François Fillon et Emmanuel Macron (si l’un des deux au moins parvient au second tour, et avec toutes les précautions qui doivent s’attacher à ce genre de prédictions… !).

Si l’on se restreint en effet à ces deux candidats, il apparaît que leurs programmes en matière d’emploi sont bien plus pertinents et réformateurs que ceux qui avaient tenu la tête d’affiche en 2012. Rappelons qu’il y a cinq ans, le droit du travail n’avait tout simplement pas fait l’objet de débat (si ce n’est, pour le candidat socialiste, d’une proposition contre les « licenciements boursiers »…). La question de l’insertion des jeunes était à peu près passée sous silence, à l’exception de la proposition, tellement classique, de François Hollande de renouer avec les emplois aidés dans les secteurs non -marchands (les emplois dits d’avenir).

Rien de tel aujourd’hui pour les deux candidats précités. L’angle d’attaque est le bon, le travail étant dans les deux cas considéré comme seule source de création de richesse et principale vecteur de cohésion sociale, un travail qu’il faut donc chérir et encourager. Les emplois aidés dans le secteur non marchand sont renvoyés aux oubliettes. Le droit du travail n’est certainement pas oublié. Certes, François Fillon est plus précis et va plus loin en matière d’assouplissement du contrat de travail et par sa proposition de fusion des instances représentatives du personnel. Il est également plus radical en matière d’apprentissage pour lequel il propose une réforme vraiment systémique. Mais les deux candidats se retrouvent sur la nécessité de décentraliser au niveau de l’entreprise un maximum de règles en matière de droit du travail. Les deux sont en outre d’accord sur la nécessité de plafonner les indemnités prud’homales en cas de licenciement jugé illégal, mesure puissante pour diminuer l’incertitude judiciaire pesant sur les petites entreprises. De même, on parle du rôle de l’assurance chômage comme source de chômage et de précarité, même si les approches différent.