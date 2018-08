Ce message politique envoyé à Pékin par les positions de l’armée française aux abords de la mer de Chine méridionale

Atlantico : Depuis le 27 juillet dernier, 3 rafales B, un transporteur de troupes A400M, et un C135 sont présents dans les territoires du nord australien. Au mois d'août, la mission Pégase verra un contingent de l'armée de l'air française visiter l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Comment interpréter ce positionnement de l'armée française ? Faut-il y voir un message envoyé à la Chine concernant la mer de Chine du Sud ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : De fait, le passage régulier d’unités navales françaises en mer de Chine du Sud, cette « méditerranée asiatique », est un signal envoyé à Pékin. Les revendications de Pékin sur les mers de Chine du Sud et de l’Est par où transite une bonne part du commerce mondial (plus du tiers) ne sauraient être banalisées, moins encore si l’on considère les ordres de grandeur au plan géographique. Ainsi la mer de Chine du Sud, où la Chine populaire pratique allègrement une « politique du polder » afin d’y étendre ses eaux territoriales et zones économiques exclusives, couvre une superficie d’environ 3,5 millions de km², plus d’un quart supérieure à celle de la Méditerranée proprement dite.

Les « sinophiles » y voient une sorte de doctrine Monroe et se persuadent que cette violation du droit de la mer sera sans graves conséquences. Citons plutôt le contre-amiral Denis Bertrand, Commandant en chef des Forces armées en Polynésie française : « Si la liberté de navigation est bafouée en mer de Chine, elle le sera partout », (Le Monde, 31 octobre 2017). En 2016, dans un verdict sans équivoque, la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de La Haye a estimé que Pékin n'avait pas de « droits historiques » sur la majorité des eaux stratégiques de la mer de Chine du Sud. La CPA a jugé illégales certaines actions de la République populaire de Chine (RPC) dans la région et précisé qu'elle avait « aggravé la dispute » par ses activités sur les îles contestées, tout en ayant porté atteinte à l'environnement. Pourtant, Pékin a rejeté l'arbitrage et renouvelé ses revendications en mer de Chine du Sud ainsi que sa souveraineté sur les îles Paracels et Spratleys.

En vérité, la question est plus vaste. Ces exercices et démonstrations militaires françaises s’inscrivent dans une politique de réaffirmation du rôle mondial de la France, alors que les équilibres de richesse et de puissance se déplacent vers l’Asie-Pacifique, plus généralement la région Indo-Pacifique. Encore méconnu en France, le concept d’Indo-Pacifique est plus ancien qu’il n’y paraît. Avant d’être employé par les stratèges indiens et japonais, et ce à partir des années 1970, il a été élaboré par le géographe et géopolitologue allemand Karl Haushofer (il l’emploie dès 1924). Dans le présent contexte, ce concept permet de lier les problèmes géopolitiques des océans Indien et Pacifique, problèmes qui ont pour commun dénominateur la montée en puissance de la RPC et son comportement dominateur, voire agressif, dans les « méditerranées asiatiques » (mers de Chine du Sud et de l’Est) ainsi que dans l’océan Indien (le « collier de perles » y a précédé les « nouvelles routes de la soie »).