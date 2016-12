Méritocratie, progrès, confiance : 2016, l'année où les trois crises spirituelles qui déstabilisent nos démocraties sont devenues incontournables

Atlantico: Accroissement des inégalités, entre-soi socio-économique, prédominance du niveau d'études dans le jugement d'un individu, etc. Dans quelle mesure le système économique actuel a-t-il contribué à la crise de la méritocratie que nous connaissons actuellement ? Pour quelles raisons, d'après vous, les politiques n'ont-ils pas été capables d'éviter cette crise qui alimente en partie le vote contestataire chez certaines catégories socio-économiques ?

Gilles Lipovetsky : C'est particulièrement aux Etats-Unis que le système économique a mis à mal le système méritocratique, empêchant ainsi de faire fonctionner en démocratie ce que l'on appelle l'ascenseur social.

Ceci s'explique notamment par le coût des études universitaires rendues ainsi inaccessibles à tout un ensemble d'individus, dissuadés de jouer dans cet ordre-là. Sur ce plan, c'est donc le système économique qui a grippé la méritocratie ; le marché apparaît comme quelque chose qui n'est pas un auxiliaire de la démocratie, mais au contraire, qui vient l'empêcher de s'exercer.

Cette crise de la méritocratie existe également en France et est à mettre en corrélation avec la crise de l'école que nous connaissons depuis les années 1990, et qui contribue à l'accroissement des inégalités. Dans ce cas, ce n'est pas le système économique qui est en cause puisque nous sommes encore dans la gratuité de l'enseignement : la critique doit porter sur le système scolaire, les modes d'éducation, le fonctionnement même de l'institution scolaire. Le modèle économique n'est donc pas partout à mettre en cause. En France, l'idée que la méritocratie est en crise est très forte puisque, depuis le XIXème siècle, l'école est perçue comme le moyen permettant d'accomplir les promesses de la démocratie ; et lorsque ces promesses ne sont pas tenues - ce que révèlent un certain nombre de statistiques, les enfants des milieux défavorisés y restant - cela constitue une attaque frontale contre notre système démocratique. En France, l'école permet de réduire ces inégalités. Si elle n'y parvient pas, et que par ailleurs la mondialisation et le marché accroissent les inégalités, il est alors évident que le pacte démocratique est mis à mal.

Eric Deschavanne : Il faudrait faire la part de ce qui revient aux rigidités spécifiquement françaises et de ce qui revient à la nouvelle donne économique dans cette crise. On connaît la fameuse préférence française pour le chômage ainsi que la complexité bureaucratique et fiscale qui entrave l'entreprenariat. Il y a cependant une donnée propre à la nouvelle économie – l'économie de l'innovation et de la connaissance – qui transforme notre rapport au travail et au mérite : même dans un cadre libéral, la figure du "self made man" tend à disparaître. Il est sans doute possible de créer une start-up au sortir de son école de commerce, encore faut-il sortir d'une telle école. Créer une entreprise sans posséder le moindre diplôme ou qualification, entrer dans une entreprise pour y gravir ensuite tous les échelons était encore possible dans les années 1960-70 ; c'est devenu assez improbable. Tel est le principal facteur de crise de l'idée méritocratique : le jeune sans qualification ou l'ouvrier de 50 ans dont l'activité disparaît ne peuvent raisonnablement considérer qu'il est encore possible de réussir par le travail.

La solution politique à ce défi est connue en théorie : il faut mettre le paquet sur l'éducation et la formation. Oui mais voilà, cela ne va pas très fort de ce côté-là. L'école, en France, est pourtant le pilier du discours méritocratique. La version contemporaine de celui-ci consiste à rappeler que les diplômes protègent du chômage (ce qui est statistiquement avéré) : on insiste donc sur la nécessité de s'accrocher, de tenir la distance, jusqu'à l'obtention du graal représenté par le diplôme. Las, les étudiants sont trop souvent inaptes aux exigences de l'enseignement supérieur, et nombre de diplômes n'offrent aucune qualification opératoire sur le marché du travail. Le diplôme en ce cas ne conditionne pas la réussite : il protège du stigmate disqualifiant que signale son absence, préserve simplement de l'échec quasi-irrémédiable. On conçoit donc que l'idéal méritocratique soit mal en point. Pour le revigorer, deux conditions s'imposent. En premier lieu, il importe de comprendre que l'enseignement secondaire et supérieur ainsi que la formation continue ne peuvent être bénéfiques sans les bases de l'éducation et de l'instruction acquises durant l'enfance. On commence à peine, en France, à prendre conscience de l'importance de l'enfance et de la petite enfance dans le processus de formation – importance bien plus cruciale qu'auparavant au regard des nouveaux défis socio-économiques.

Il faudrait en second lieu ressusciter l'élitisme républicain, ce "vieux machin" abandonné par la droite et considéré par la gauche comme un épouvantail idéologique. L'élitisme républicain est victime à la fois du discours technocratique sur l'éducation (qui donne la priorité à la lutte contre l'échec scolaire et aux objectifs quantifiés de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur) et du discours égalitariste hérité de Bourdieu, suivant lequel les élèves des grandes écoles – ceux qui brillent par leur talent et leur capacité de travail dans le système méritocratique républicain – sont des "héritiers" qui se sont juste donné la peine de naître. La suppression au cours de ce quinquennat des bourses au mérite ainsi que des classes bilangues et européennes traduit ainsi une indifférence, voire une hostilité à l'égard de l'élitisme républicain. En procédant de la sorte, la gauche égalitariste ne fait que conforter le déterminisme social qu'elle prétend vouloir combattre. Si l'on voulait redonner toute sa vigueur à l'idéal méritocratique, il faudrait pouvoir garantir à toutes les familles non seulement l'accès à l'école et le diplôme à la sortie des études, mais aussi la certitude que le talent et le travail puissent partout – dans toutes les écoles et sur l'ensemble du territoire – être reconnus et permettre d'atteindre l'excellence.