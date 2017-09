Merci d'avoir un "regard compréhensif" pour (les apprentis) tueurs de flics !

C'était en mai 2016. Lors d'une manifestation, une voiture de police est prise dans un ralentissement. Quatre "antifascistes" (si, si, c'est comme ça qu'ils se désignent eux-mêmes) se ruent sur le véhicule et y mettent le feu. Les flics réussissent à échapper aux flammes, et sont poursuivis à coup de bâtons. Après une enquête complète et fouillée (les flics aiment venger les leurs, ils sont comme ça…) les agresseurs sont arrêtés.

Et ils vont être jugés. On a peur d'imaginer les peines affreuses auxquelles la justice bourgeoise aux ordres du grand capital va les condamner.

De quoi frémir. Et ça a fait frémir un sociologue qui s'exprime dans Libération. Il s'appelle Geoffroy De Lagasnerie et son nom a été fréquemment associé à celui, bien plus connu, d'Edouard Louis dit "Eddy Bellegueule". Il est d'ailleurs très, très proche de lui. Un couple.

Edouard Louis s'est fait connaître avec un livre racontant comment il avait été violé et dépouillé par un compagnon de rencontre. Racontant aussi qu'il n'avait pas voulu porter plainte car son agresseur était issu de la diversité. Il ne souhaitait – et on le comprend – stigmatiser un immigré…

Geoffroy De Lagasnerie n'est pas non plus du genre à stigmatiser. C'est pourquoi il écrit dans Libération que les agresseurs des policiers de Valmy appellent "plus le regard compréhensif du sociologue que la répression de la justice pénale". Et il ajoute que cette agression est le résultat "de l'intransigeance du gouvernement".

Comment ne pas s'incliner devant la puissance de ce raisonnement dont on souhaite qu'il soit impérativement élargi à d'autres faits. Jetons un "regard compréhensif" sur Amedy Coulibaly qui a tué des Juifs parce que – c'est sûr – leurs ancêtres étaient négriers. Ayons un "regard compréhensif" pour Mohammed Merah, les frères Kouachi et tant d'autres dont les parents ou les grands-parents ont eu à souffrir du colonialisme.

Et fustigeons l'intransigeance de nos militaires et nos policiers qui tirent parfois méchamment sur des assassins islamistes. Ce qui est très énervant. J'ai fait quelques études de sociologie. Jusqu'à Geoffroy De Lagasnerie, j'ignorais l'existence de la sociologie d'égout. Je suis journaliste, mais je n'ignore pas l'existence d'une presse de caniveau. Celle qui publie ce sociologue si compréhensif…