"Merce Cunningham et William Forsythe" : l'excellence, point...

Pour ouvrir le bal de cette soirée, Walkaround time, un ballet de Merce Cunningham, datant de 1968 et inspiré par La Mariée mise à nu par ses célibataires de Marcel Duchamp. Au milieu de sept structures gonflables en plastique transparent qui contiennent chacune un morceau de l’œuvre du plasticien, neuf danseurs évoluent, sur une création musicale de David Behrman. Leur gestuelle, toute d’équilibres, d’arrêts suspendus et d’ enjambements géants requiert une concentration absolue. Ils fascinent et déconcertent.

Après l’entracte, deux pièces de Forsythe : Trio, d’abord (1996,) qui, sur une musique de Beethoven, s’amuse, avec beaucoup de virtuosité, à exposer les corps des danseurs. Puis, Herman Schmerman (1992), qui permet, d’abord à cinq danseurs, puis à deux, de dépasser leurs limites dans la légèreté et la vitesse d’exécution. Crée sur une musique de Thom Willems, cette pièce est un sommet de l’art chorégraphique.

POINTS FORTS

- Comme souvent, ce sont les œuvres programmées qui constituent le premier point fort des soirées chorégraphiques de l’Opéra de Paris. Pas besoin d’argumenter plus avant, on a compris que le trio de ballets mis à l’affiche de ce programme est exceptionnel, tant par sa beauté que par son intérêt.

- Comme souvent aussi, pour ne pas dire toujours, c’est le niveau d’interprétation qui constitue, ex-aequo avec le premier, le deuxième point fort de ces soirées. Pas la peine d’en rajouter non plus. Juste répéter, une fois encore, que le Ballet de l’Opéra de Paris est décidément l’une des premières troupes du monde, la seule en tous cas, capable de se plier avec autant de perfection, à tous les styles chorégraphiques, du plus classique au plus moderne, du plus narratif au plus abstrait.

POINTS FAIBLES

Ceux que l’abstrait rebute vont peut-être voir leurs nerfs mis à vif par le ballet de Merce Cunningham qui suspend souvent, et relativement longtemps, les moments de danse pour figer les interprètes. C’est pourtant esthétiquement très beau. Mais l’immobilité sur une scène, qui plus est une scène de danse, peut engendrer incompréhension, et donc… sifflets.