Menus bébés : 4 à 6 mois, la fenêtre de tir pour éviter les allergies aux jeunes enfants grâce à la gestion de leur alimentation

Atlantico : Une étude publiée dans le journal PAI (Pediatric Allergy and Immunology) tend à montrer les effets positifs de l'introduction dans l'alimentation du poisson chez le bébé d'un an dans la prévention des allergies et plus particulièrement de la rhinite allergique. Cela vous semble-t-il crédible ?

Madeleine Epstein : Cela fait déjà plusieurs années que les pédiatres allergologues s'interrogent sur le meilleur moment pour la diversification alimentaire.

Il a été établi qu'il y avait une fenêtre de tolérance entre 4 et six mois. Une étude de 2007 sur la cacahuète montrait que si on leur donnait de la cacahuète entre quatre et six mois il y avait proportionnellement beaucoup moins d'allergies à termes par rapport à des enfants qui avaient été en contact avec cet aliment plus tardivement.

A ce regard et au vu des études précédentes qui ont été menées, celle-ci sur le poisson semble crédible et il faudrait qu'elle soit confirmée par d'autres études dans le futur.

La voie orale est dite tolérogène. Le système immunitaire fabrique de la défense contre tout ce qui est étranger à l'organisme. Maintenant pourquoi ce phénomène physiologique est devenu dans certains cas pathologique c'est un des grand débat de l'époque actuelle puisque nous avons de plus en plus d'allergiques. On retourne là aux questions de modification du système immunitaire qui sont liées aux modifications de l'environnement et on peut pousser jusqu'au réchauffement climatique et la perte de la biodiversité.

L'étude fait mention de l'impact que pourrait avoir l'environnement dans lequel évolue l'enfant. En quoi ce dernier peut-il être un facteur soit de développement d'allergies soit de protection contre les allergies ?

C'est la question de la balance du système immunitaire. Soit le corps se défend contre des agents infectieux et développe des défenses ou alors il n'a pas à s'en préoccuper et fait autre chose ce qui va orienter plus tard vers les allergies.

A la chute du mur de Berlin il y avait des populations génétiquement identiques qui n'avaient pas du tout le même mode de vie. A l'Ouest, il y avait de l'hygiène et des vaccins donc peu de maladies mais des allergies, et au contraire à l'Est les populations avaient moins d'hygiène et pas de vaccins et cela se traduisait pas beaucoup moins d'allergies mais plus de maladies.

Sur cet exemple il faut comprendre que tout est question d'équilibre. Un enfant qui sera très tôt au contact d'animaux sera au contact de bactéries protectrices. Cela va orienter le microbiote, le système immunitaire et ces enfants seront moins allergiques proportionnellement par rapport à ceux qui vivent dans les villes.

Que recommander à des parents qui souhaitent préserver au maximum son enfant de développer des allergies ?

Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. D'abord il faut essayer de manger sain et diversifié. Essayer de ne pas s'exposer aux perturbateurs endocriniens et additifs alimentaires… Il faut essayer au maximum de contrôler ce que l'on mange et c'est évidemment difficile car cela va à l'encontre du développement de la société.