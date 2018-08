Les mentalistes capables de lire dans les pensées et émotions des autres existent-ils ? Une nouvelle étude scientifique fournit la réponse

Atlantico : Depuis presque un siècle, les psychologues ont réalisé plusieurs études pour tenter de savoir si les "bons juges" de la personnalité existent vraiment, à savoir, des personnes très douées pour déterminer les caractères des uns et des autres. Tout d'abord, existe-t-il vraiment une compétence exceptionnelle pour juger les personnalités des autres ? Comment celle-ci se traduit-elle ?

Pascal Neveu : Nous avons tous besoin de « juger » très rapidement une personne, pour des raisons professionnelles (relations avec les collègues, recrutement, contact commercial, prise de poste…), personnelles (voisinage, amitié, rencontre amoureuse…)…

Il s’agit d’un réflexe lié à notre cerveau reptilien qui nous fait ressentir immédiatement si nous sommes en sécurité ou non, si nous nous sentons en confiance ou non…

C’est ce que nous appelons notre premier jugement, très souvent indéfinissable.

Passé ce premier ressenti, strictement « émotionnel », notre cerveau, dans sa totalité, va réfléchir en intégrant d’autres données qui feront que nous allons nous tromper ou non, que l’autre va nous duper ou non, de part une apparence physique, vestimentaire, une locution, une communication verbale, une gestuelle non verbale… qui peuvent totalement dire à qui nous avons affaire, ou au contraire, car travaillée pour travestir la réalité, risquent de nous duper.

Il s’agit donc, après ce tout premier ressenti, de traiter d’un ensemble de données à partir desquelles nous serons capables ou non de nous tromper.

Tout dépend de notre « entraînement », mais aussi de notre vécu, et donc d’une sensibilité ou insensibilité.

Car il faut également interroger la question du transfert : ce ressenti face à une personne qui m’en rappelle inconsciemment une autre.

Nous ne sommes donc pas tous « armés » des mêmes outils afin d’être de bons juges impartiaux, c’est-à-dire sans projeter une partie de nous-même et de notre passé sur la personne que nous rencontrons.

Pour autant, effectivement, l'une des premières tentatives d'identification de bons juges a été publiée par le psychologue américain Henry F. Adams en 1927.

A l’époque, il a demandé à huit équipes de dix jeunes femmes qui se connaissaient bien de se noter les unes les autres. Il leur a également demandé qu'elles évaluent leur capacité à obtenir la « vraie » personnalité. Il a recoupé ces résultats pour voir si certaines personnes avaient une capacité inhabituelle à percevoir le caractère avec exactitude, les autres ou les leurs.

Ce qu’il a trouvé, c’est que le fait d’être un bon juge des autres personnes ne vous rend pas forcément une personne amusante. Bien que mentalement rapide et agile, il a déclaré qu’un bon juge avait tendance à être « sensible, rapide, morose et de mauvaise humeur ».