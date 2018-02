Mennel Ibtissem et ses défenseurs indéfendables contre les obsédés de l’islam : le duel identitaires contre identitaires dans lequel la France est en train de sombrer lentement mais sûrement

Jean-Philippe Moinet : Cette affaire Mennel est révélateur d'une grande confusion, d'une tentative de retournement du problème grave et d'un symptôme, qui touche dangereusement un part non négligeable des jeunes: le complotisme, bras idéologique du djihadisme armé.

Le problème majeur est que cette jeune femme, aux atours doux et charmants, a été le vecteur actif de thèses les plus obscures qui font dire que les attentats meurtriers que notre pays a subi, comme la terrible attaque de Nice - dont il faut rappeler qu'elle a fait aussi de nombreuses victimes musulmanes - a été une fabrication, un montage fait pour incriminer les musulmans. Cette négation de l'histoire actuelle est une violence, qui frappe une seconde fois toutes les victimes de l'islamisme armé, cette négation, aveugle et insupportable, relève d'une idéologie qui colporte abondamment, auprès de jeunes crédules ou en perte de repères, des thèses qui, au-delà de toutes les vérités les plus tragiques, font croire à un grand "complot", ourdi par des forces occultes, notamment de l'argent: l'antisémitisme virulent est au coeur de cette idéologie, qui parcourt à la fois l'extrême droite et l'ultra-gauche, une partie de la communauté musulmane, encore minoritaire mais importante chez les jeunes, étant perméable à ces thèses nauséabondes, certains devenant militant actif d'une idéologie qui peut tuer. Là est évidemment le problème.

Ensuite, que des mises en cause xénophobes, honteuses et déplacées, se soient déchaînées par ailleurs sur les réseaux est un fait. Mais on ne peut réduire cette affaire Mennel à un problème de voile, que personne de sérieux lui a reproché de porter. Une série de militantes du différentialisme culturel ont tenté de renverser l'accusation de départ, fondée sur le simple constat de propos délirants et complotistes - comme "les vrais terroristes, c'est le gouvernement" - pour faire de la chanteuse une victime de "l'islamophobie".