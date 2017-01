Menaces de guerre : Xi Jinping, Donald Trump et Theresa May sombrent dans le chantage. Les européens en sont restés au stade des bisounours...

En 24 heures, le Chinois Xi Jinping à Davos, Donald Trump à New-York, et Theresa May à Londres ont multiplié les menaces sur l’équilibre de la planète. Jusqu‘alors, les relations internationales se sont construites sur des accords bi latéraux, puis multilatéraux. L’OMC avait réussi à fixer des règles globales pour gérer les échanges. Alors l’OMC, na pas toujours pu les faire respecter, mais l’OMC à ouvert la voie à la globalisation permettant à des pays émergents comme la Chine d’amorcer un processus de développement et de trouver les portes de sortie de la misère où ils étaient enfermés depuis des siècles. La Chine, l’Inde, l’Amérique du sud sont passés du statut de pays sous-développés à celui d’émergents sur les grands marchés internationaux.

L‘Afrique vient d’arriver sur la même route. Et c’est tant mieux. Ce schéma d’une mondialisation certes très fragile est désormais menacé par des réactions de protectionnisme venant des grands pays développés. Aux USA comme en Europe, les classes moyennes qui ont payé cher, en perdant des emplois, l’enrichissement des émergents, se rebellent et réclament autre chose qu’une mondialisation brutale sur le plan social.

Les réactions politiques passent par une offre de repliement et de chantage. Donald Trump, avant même d’entrer la maison Blanche a lancé les premières notes de musique dissonante. Il a, pêle-mêle sommé les constructeurs automobiles de transférer leurs investissements de production sur le territoire américain. Idem pour beaucoup d’industrie.

A la clef, il menace de mettre des droits de douanes dissuasifs à l’entrée des produits fabriqués à l’extérieur, au Mexique et en Chine dont on sait que les produits représentent l’essentiel de la consommation courante en Amérique. Parallèlement il envoie quelques scuds ou quelques tweets à l'adresse des autorités chinoises, et il bombarde de sms assassins l’Allemagne d’Angela Merkel, histoire de semer la zizanie en Europe.

Theresa May, première ministre de la Grande Bretagne a prouvé dans le même temps qu‘elle n’était pas la petite sœur de Mère Theresa, mais bien la fille cachée de Mme Thatcher et de M Trump. Elle a tout compris. Son discours a donc été bref. L’Angleterre d’abord, ça c’est le coté Thatcher, mais si les autres peuvent continuer à payer les factures, ça c’est le coté Trump.

Le Brexit se fera donc, un Brexit dur, puisque, la Grande Bretagne va donner un coup d’arrêt à la liberté de circulation des hommes, (donc plus de migrations, au passage il y a 300 000 français à Londres) on devrait fermer le tunnel. Et parallèlement, la Grande Bretagne va quitter l’union européenne et négocier des accords commerciaux qui pourraient être les mêmes qu’avant. Si les européens ne le veulent pas, elle menace de transformer la Grande Bretagne en paradis fiscal pour attirer le monde entier qui investit et ensuite dealer avec l’Amérique de Trump. Et réanimer les anciens comptoirs du Commonwealth. Pour un peu, on nous ramènerait à la guerre des Malouines.