"Mélodie de Vienne" : torrentiel, tumultueux, fascinant

LIVRE

MELODIE de VIENNE

d'ERNST LOTHAR

Editions Liana Levi

Réfugié à New York, il fonde l’ Austrian Theater.

Dès 1925, il se consacre à l’écriture et fréquente le cercle des écrivains dont font partie Stefan Zweig, Robert Musil, Joseph Roth. Il se fait remarquer au théâtre comme metteur en scène et comme directeur.

‘ Mélodie de Vienne ‘ parait en 1944 sous le titre ‘ The Angel With The Trumpet ‘ il ne sera publié en allemand qu’en 1946, sera adapté au cinéma en 1948 par l’autrichien Karl Hartl, puis en 1950 par le réalisateur Britannique Anthony Bushell.

Ernst Lothar rentre en Autriche en 1946, comme conseiller du gouvernement américain, en charge de la dénazification culturelle.

Il reprend ses collaborations théâtrales et dirige le Burgtheater de Vienne.

Il meurt en 1974.

Il est l’auteur de nombreux romans.

THEME

En 1888, au cœur de Vienne, la famille Alt occupe la totalité d’un très bel immeuble. Le fondateur Christoph Alt a construit le piano sur lequel a joué Mozart. Une référence pour cet atelier d’où sortent des œuvres exceptionnelles. Une notoriété qui oblige cette famille non titrée à se soumettre aux règles de la Haute Société Viennoise.

Henriette Stein, très belle jeune femme, romanesque, impulsive et sentimentale, d’origine juive, fait irruption dans cet univers bien réglé.

Elle aurait été la maîtresse du prince héritier Rodolphe, qui se suicide à Mayerling le jour de son mariage avec Franz Alt, héritier de la fabrique. De cette union naîtront quatre enfants. Hans, ‘ une mise au monde douloureuse ‘: l’enfant ne parle pas. Sa jeune cousine, Christine, le délivre miraculeusement de son mutisme, une relation fusionnelle s‘instaure entre ces trois protagonistes.

Christine, d’une grande lucidité, observe les agissements de sa famille; très pure, elle perd ses illusions et entre en religion.

Hans, d’une grande sensibilité, n’aura de cesse de protéger sa mère.

Deux sœurs naîtront, Francisa aura une vie sans vague, mais perdra un enfant mort né. Martha Monica, ravissante, au cœur de toutes les hypocrisies, enfant de l’adultère, va mener une existence légère, multipliant les aventures.

Hermann enfin, anti-sémite, malgré ses origines, en perpétuelle rivalité avec son frère ainé, empoisonnera Selma, sa belle- sœur, comédienne talentueuse et juive, le grand amour de Hans. Il participe à l’assassinat du Chancelier Fédéral Dollfus, ayant rejoint l’idéologie de l’Allemagne Nazie; il sera exécuté.