Mélenchon peut il rafler la mise d’un conflit social généralisé comme il l’espère ?

Atlantico : Le député de la France Insoumise, Eric Coquerel a pu avancer l'idée d'une mobilisation, sous l'appellation de « grande marche » contre la politique d'Emmanuel Macron qui pourrait avoir lieu au printemps. Jean-Luc Mélenchon pourrait-il parvenir à « rafler la mise » d'un conflit social généralisé, ou faut-il considérer que ses propositions, notamment sur le plan économique, pourraient l'empêcher de fédérer les mécontentements existants à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron ?

Christophe Boutin : La première question est celle de l’extraordinaire hétérogénéité des publics qui contestent la politique d’Emmanuel Macron.

La contestation est en même temps le fait de ceux qui trouvent que la pression fiscale devient trop forte – les retraités par exemple, ou plus généralement les classes moyennes – et d’autres qui pensent qu’elle est au contraire trop faible, non seulement sur les classes supérieures ou les grandes entreprises, mais aussi sur ces mêmes classes moyennes. Elle vient encore de ceux qui trouvent qu’il n’y pas assez d’État et que l’insécurité grandit, comme d’autres pour lesquels cette même insécurité, abusivement montée en épingle par les médias, servirait en fait à mettre en place un système de contrôle et de surveillance généralisé inédit de la part d’un État omniprésent. Elle vient de professions libérales qui se plaignent de la fonctionnarisation de la médecine, du barreau ou de l’artisanat, croulant sous les paperasses et l’inquisition fiscale, comme de fonctionnaires attachés à défendre leurs « acquis sociaux ».

Parler à toutes ces catégories à la fois pour fédérer les mécontents relève bien sûr de l’impossible gageure, même en définissant le « macronisme » comme ennemi commun. Jean-Luc Mélenchon ne peut donc représenter au mieux que l’un de ces courants de mécontentements, et, comme vous le dites, ses propositions économiques permettent de le placer du côté de la défense des fonctionnaires (sous la bannière de la défense du service public) et des « classes sociales défavorisées », une catégorie dont la composition peut cependant poser des problèmes. En effet, derrière l’image sociale simplificatrice qui voudrait l’unifier en fonction de son niveau de revenus, force est de constater que d’autres clivages, culturels sinon cultuels, empêchent partiellement au moins cette unification.

Quelles ont été, et quelles sont les erreurs commises par la France Insoumise dans cette volonté de fédérer les mécontentements ? Selon un sondage Elabe 74% des Français considèrent que la politique d'Emmanuel Macron « injuste », dès lors, comment expliquer cette apparition d'une forme de plafond de verre pour la France Insoumise ?

Un plafond de verre n’existe pas, ou plutôt il n’est jamais que la résultante des priorités dans les choix effectués par les électeurs au moment de leur vote. L’électeur, en fonction des problèmes qu’il peut rencontrer dans son existence ou sur lesquels il peut recevoir une information, définit des priorités et vote ensuite pour le parti qui lui semble le plus à même de répondre à ces priorités par les solutions proposées. Ni les problèmes que cet électeur rencontre, ni la hiérarchie qu’il leur donne, ni les priorités qu’il en déduit ne sont immuables.