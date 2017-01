ONE MAN SHOW

Rachid Badouri : Rechargé

INFORMATIONS

Apollo Théâtre

18 Rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

Réservations: 01 43 38 23 26

Les vendredis et samedis à 21h30 jusqu'au 25 Février

puis du mercredi au samedi à 21h30 jusqu'au 31 mars

L'AUTEUR

Le père de Rachid Badouri s'endort dans le bateau censé conduire sa famille du Maroc en France et se réveille finalement au Québec.... C'est là bas, au pays de l'humour francophone, que Rachid Badouri nait, donc, en 1976.

Malgré sa volonté de se lancer dans l'humour, il met du temps avant de suivre cette voie. Son premier One Man Show, sorti en 2007, remporte un succès des deux côtés de l'Atlantique.

Dix ans plus tard, il revient en France avec son deuxième spectacle: Rechargé.

THÈME

Rachid Badouri s'inspire des nombreuses expériences qui ont marqué sa vie ces dernières années: du départ de l'appartement de ses parents à son mariage en passant par sa volonté de changer son alimentation, il nous fait découvrir son univers avec passion, humour et émotion.

POINTS FORTS

- Rachid Badouri caricature sa famille et les personnes de son entourage de façon hilarante: son père, sa femme... tout le monde en prend pour son grade ! Mais qui aime bien, châtie bien !

- On ne s'ennuie pas une minute durant le spectacle ! Rachid Badouri est un véritable showman, captivant et occupant la scène comme personne.

- L'heure et demie passée à ses cotés s'écoule trop vite, on aimerait rester encore un peu...

- On le sent comblé sur scène, naturel et très à l'aise avec son public.

- Quelques sketchs ressortent du lot comme celui où Rachid Badouri décide de se faire irriguer afin de changer son alimentation: tout simplement grandiose !

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS ...

Rachid Badouri est un artiste complet qui n'est pas seulement drôle mais, aussi, sympathique, avenant et naturel. Il est sans aucun doute, l'un des meilleurs humoristes francophones actuels.

UN EXTRAIT

Une des métaphores de son père, souhaitant lui expliquer l'utilité des moyens de contraception:

- "Les femmes, c'est comme les piscines, il faut mettre un bonnet avant de plonger dedans..."

RECOMMANDATION : EXCELLENT