Le meilleur de vous même à portée de main : comment trouver son "héros intérieur" ?

Qu’est-ce qu’un héros intérieur?

L’archétype selon Jung Carl Gustav Jung (1875-1961) est un médecin psychiatre suisse, contemporain de Freud et fondateur de la psychologie analytique. Il a été un pionnier dans son domaine en élaborant notamment les concepts d’archétypes et de synchronicité (que nous verrons plus loin). Il a aussi introduit dans sa méthode l’étude des rêves, des mythes et de la religion. Pour lui, le héros est un archétype, qu’il définit comme une image issue de l’inconscient collectif des peuples du monde entier.

Il existe un grand nombre d’archétypes vivants dans notre imaginaire populaire. Jung en a mis plusieurs en lumière, notamment les douze suivants : l’innocent, la jeune fille, l’ange gardien, l’explorateur, le rebelle, l’amoureux, le créateur, le bouffon, le sage, le magicien, le chef et le héros. Ces archétypes incarnent des motivations humaines fondamentales, des émotions profondes et universelles, un ensemble de valeurs et de traits de personnalité propres. Il s’agit donc de symboles primitifs, vivant dans l’inconscient collectif de l’humanité, et il nous est possible de nous connecter mentalement à eux.

En plus d’être en lien avec les racines de notre humanité universelle, l’archétype du héros intérieur peut également servir de pont entre notre personnalité et notre esprit. D’un côté, notre personnalité visible, incarnée dans le monde matériel et, de l’autre, selon le terme qui parle à chacun de nous, notre âme, la lumière en nous, dieu, l’univers, la nature, le grand architecte, la matrice, la source... Mon souhait est qu’en cours de lecture de ce livre vous puissiez concrètement visualiser vos héros intérieurs. La connexion avec cette représentation mentale de l’archétype du héros est un moyen simple et puissant pour entendre la voix de votre âme, pour vous reconnecter à elle et en devenir l’instrument dans votre vie, au quotidien.

Nos héros intérieurs, c’est nous. Plus précisément, c’est la partie de nous qui se trouve hors de portée de l’agitation du mental et sur laquelle nos croyances limitantes n’ont aucun effet. Nos héros intérieurs ont ainsi une foi sans limite dans l’abondance, dans la vie et dans notre potentiel de développement. Ils ne subissent pas les contraintes et les limites de notre corps physique, ni les brouillards et les tempêtes émotionnelles. Nos héros intérieurs sont donc comme nous, mais en mieux !

En tant que héros, ils représentent le meilleur de nous-mêmes et incarnent la sagesse. C’est pourquoi leur vision est claire et leur action juste ; ils ne connaissent pas la peur, sont emplis de compassion et sont sans jugement. Ils prennent l’entière responsabilité de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs actions. Ils ne connaissent pas la culpabilisation, ils se sont affranchis du regard de l’autre et ils sont détachés de tout esprit de possession.