Medef : le patronat cherche à convaincre le gouvernement de ne rien lâcher sur les réformes promises

L’université d’été du Medef de cette année ne ressemble pas aux autres. Elle se déroule dans un climat très amélioré.

D’abord, parce que la perspective de croissance est forte et principalement parce que la croissance mondiale est très soutenue.

Ensuite, parce que les chefs d’entreprise ont encore confiance dans la gouvernance Macron pour aller au bout des réformes nécessaires.

Dans la forme, le résultat est que les ministres du gouvernement se bousculent pour y être vus et entendus. Alors, on peut évidemment se demander pourquoi ils viennent aussi nombreux alors qu’ils se font pour le moins tancer et parfois chahutés.

Les ministres se précipitent à Jouy-en-Josas d’abord parce qu’ils y sont invités et que le patronat, qui n’arrête pas de réclamer avec raison que l’Etat le laisse tranquille, adore la présence d’un ministre. Sans doute parce que ça impressionne les adhérents, parce qu’on ne fait rien en France sans l’autorisation ou l’adhésion d’un membre du gouvernement.

Que les ministres viennent, c’est un peu normal, ils font de la politique et toutes les occasions d’expliquer et de séduire sont bonnes àprendre. Mais que le patronat leur déroule le tapis rouge, cela paraît quand même un peu archaïque et contradictoire avec la fonction de chef d’entreprise dont la revendication première est la liberté de créer de la richesse. Et sur ce point, ils commencent à se poser des questions sur la détermination de la gouvernance à réformer.

Pierre Gattaz, d’ailleurs, a fait le job. Ministre ou pas, il a rappelé les réformes qui ont été promises et qui pourraient avoir du plomb dans l’aile pour cause de grogne syndicale et populaire.

A l’issue des premiers cent jours du quinquennat d’Emmanuel Macron, les chefs d’entreprise ont quelques raisons de douter de la capacité du président et du gouvernement à aller au bout des réformes annoncées et promises.

Le Medef a ciblé des points précis à traiter d’urgence. Les lignes jaunes qu’il ne faudrait pas franchir.

Le premier avertissement concerne la réforme du Code du travail. La ministre du travail doit présenter le texte de l’ordonnance fixant le textedans 24 heures. Globalement, le projet organise plus de flexibilité avec notamment l’inversion de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire en déplaçant au niveau de l’entreprise une grande partie des négociations portant sur l’organisation du travail. On est à peu près d’accord sur ce qui restera de la responsabilité de la branche et sur ce qui sera descendu au niveau de l’entreprise. On est à peu près d’accord sur la simplification des contrats de travail (CDD et CDI). On est à peu près d’accord sur la simplification des institutions de représentation des personnels dans l’entreprise. Cela dit, rien n’est encore réglé concernant, d’une part le plafonnement des indemnités de licenciement et d’autre part, on ne sait pas la taille de l’entreprise en deçà de laquelle un représentant du syndicat sera obligatoire pour ouvrir une négociation.