MEDEF : la limite d’âge ratiboise le nombre de candidatures à la succession de Pierre Gattaz

Mathieu Gallet Télévision : et Mathieu Gallet inventa la redevance universelle et œcuménique Vous l’attendiez certainement avec impatience (si si, ne dites pas le contraire, bande de petits coquins), et ce moment est enfin arrivé : les taxes d’habitations arrivent doucement dans les boîtes à lettres et – youpi ! – vous allez enfin découvrir la couleur du cerfa annuel avec lequel vous réglerez cette taxe ainsi que – ô joie ! – votre redevance audiovisuelle. Et ça, mes petits amis, ce sera un vrai moment d’allégresse !

Haro sur le baudet anglais Paradise papers : l’Union européenne surfe sur la vague pour se venger du Brexit L'Union Européenne profitera-t-elle des Paradise Papers pour étrangler les paradis fiscaux sous tutelle britannique et pour mieux protéger ses propres paradis fiscaux? C'est ce que devrait décider, selon Le Monde, le prochain conseil des ministres des finances de l'Union.

Marché de Noël Mairie de Paris : le chapelet d’hypocrisies Made in Hidalgo L’imbroglio juridico-routier du marché de Noël n’est pas seulement le dernier épisode des relations tumultueuses qu’entretiennent depuis plus de trente ans la mairie de Paris et les forains. Il s’agit aussi d’une illustration de la politique menée par Anne Hidalgo depuis 2014, qui consiste à laisser pourrir les problèmes, à manquer de clarté dans sa parole et dans ses objectifs.

Anonymat La blockchain, ce merveilleux outil pour les criminels de tout poil Le système de blockchain est devenu une technologie incontournable lorsqu'il s'agit de crypter des informations de transaction. Mais comme toute innovation, elle peut être utilisée à des fins malhonnêtes...

Fausse victoire ? Dans les tréfonds du Trumpisme : ces étonnantes leçons des élections locales américaines Les démocrates ont remporté les sièges de gouverneurs en Virginie et dans le New Jerse. Une victoire à prendre avec prudence car le score du candidat Ed Gillepsie (Virginie) est en baisse alors que le vote noir et latino-américain est en progression... En bref, les démocrates trinquent mais c'est Trump qui se frotte les mains.

Informatique Piratage massif de données : les géants du web prennent-ils notre sécurité au sérieux ? Depuis quelques années se succèdent les diverses attaques informatiques à l'échelle mondiale. Il y a eu Yahoo et ses 3 milliards de comptes piratés (l'ancienne PDG, Marissa Mayer a comparu devant le Congrès mercredi 8 novembre) ou l'alerte estonienne autour de leurs carte d'identité numérique et la possibilité de leur piratage vendredi dernier.

Ex sauveur Cette recette-magique-Sarkozy-2007 que la droite semble avoir totalement perdue Nicolas Sarkozy serait encore en haute estime parmi les partisans des Républicains. 85% d'entre eux conserveraient même une bonne opinion de ce dernier, selon un sondage IFOP pour Paris Match.