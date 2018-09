Du Medef à la Chine en passant par Elon Musk…

L’université du Medef. L’endroit idéal pour s’assurer de qui a travaillé en août ou a, au contraire, pris des congés mérités, puisque ce sont des entrepreneurs. Le bronzage est témoin de la différence. C’est également parfait pour revoir en 48 heures, tous ceux que vous avez besoin de voir, mais qui vous oblige aussi à des contorsions incroyables, pour éviter ceux qui vous horripilent. Car tout le monde est là, ceux qu’on aime et les autres. Les êtres « aimés » étant largement plus nombreux que les autres.

Comme dans tous les exercices imposés, mais sympa finalement, surtout quand on retrouve comme moi son campus d’origine, qui a la discrétion et l’élégance de ne pas révéler vos pêchés passés…

Cette année la CGT avait lancé une opération de blocage, « bloquons le MEDEF » disaient les pancartes tenues à bout de bras (au début, puis au sol après quelques heures), par des types que l’on n’aimerait pas forcément croiser dans une rue sombre, le soir, tard. Comme disait Coluche, ils étaient majoritairement « patibulaires, mais presque », dans un exercice qui démontre le respect extrême, que la CGT voue à la démocratie, en tentant d’empêcher les gens de se voir et s’exprimer. Les patrons, cette terminologie qui montre un ancrage dans le passé d’un syndicat qui n’a pas compris que l’ère appartenait non à des patrons de plus de 55 ans, blancs et dépassés, mais à des moins de 25 ans, principalement issus de milieux modestes ou de la classe moyenne. Qui ont compris que ce n’est pas la CGT qui éclairerait leur avenir.

La météo a eu la bonne idée de doucher ces mauvais coucheurs dont la France devrait avoir honte, à peu près autant qu’elle devrait l’avoir de ses pilotes d’Air France, puisqu’un orage bienvenu a su, le second jour, diluer la volonté des « rouges ». L’odeur de saucisse a disputé au fumet discret des paquets repas auquel nous avons eu droit le midi, pour marquer le caractère humble de la vie de l’entrepreneur.

C’était la première pour Roux de Bézieux, sous l’œil de son prédécesseur. Passage réalisé, l’avenir dira si la révolution est aussi en Marche. Dans le stand VIP, on trouve plus d’officiels et de grands groupes que de PME, mais cela viendra certainement aussi. Il y a une véritable diversité des interventions et intervenants, même si certains ont le privilège d’intervenir tous les ans, bien qu’ils n’aient pas toujours quoi que ce soit de neuf à dire. Mais c’est le lot de toutes ces institutions, qui doivent aussi sacrifier à ceux qui les financent. Mais au global c’est un exercice utile, amusant, assez sympa. Je n’y allait pas avant, puis Pierre m’a donné envie d’y assister, j’ai pris plaisir à y parler et j’y retournerai, si le Medef sait nous prouver qu’il a compris qu’il était temps de réformer aussi, le paritarisme, qui tourne en rond depuis trop longtemps.

Pendant ce temps que le microcosme français se flatte, s’affronte et s’exprime, le monde avance, mais ailleurs. En Chine surtout. En quelques petits mois, l’IA chinoise a battu sur le fil Airbus en sortant son taxi autonome volant avant notre consortium Européen. L’IA Chinoise, appliquée à la médecine a battu à plate couture les meilleurs radiologues Asiatiques, avec des taux d’exactitude de diagnostic diaboliquement supérieurs à ceux de leurs collègues humains. Marquant ainsi que les technologies sont porteuses à la fois de désacralisation des pontes, mais surtout de chômage de masse chez les professions les plus diplômées. Huawei, Ali Baba, Tencent ont annoncé des investissements dans l’IA qui représentent juste environ 30 fois ce que la France a prévu de –peut-être- investir dans l’Intelligence Artificielle.

La Chine est devenue en Juin, officiellement, le pays doté du plus grand nombre de supercalculateurs, et les plus puissants pour ne rien gâcher. Le monde s’écrit, comme l’avenir, en Chine, plus qu’aux USA, un peu plus chaque jour.

L’Université du Medef a été l’occasion pour moi de préciser à Delphine Genty-Stephan, notre Secrétaire d’Etat, très sympa par ailleurs, que le plan Villani est assez risible et que nous le regrettons, mais qu’il n’est pas trop tard pour revoir la copie.

Pendant ce temps Elon craque. En larmes il y a environ 3 semaines pendant mon passage aux USA (les 2 faits étant totalement indépendants  ), du fait d’une pression intenable sur Tesla, preuve qu’il est véritablement et personnellement investit, dans une mission que tout le monde aurait intérêt à lui permettre de réussir, si l’on souhaite que les Chinois aient quelques compétiteurs. Même si déjà, les batteries sont produites derrière la grande muraille.

Le monde se joue manifestement en dehors de France et je fais le souhait de revenir au Medef l’année prochaine, avec un patronat ubérisé, qui comprenne bien l’enjeu pour la France de se réformer, syndicats patronaux et salariaux inclus et de réaliser et faire réaliser que c’est à l’échelle de l’Europe que les choses peuvent se jouer et non sur la base de discussions franchouillardes sur les réformes gauloises. A suivre !