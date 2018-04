Medef : les candidats à la succession de Pierre Gattaz sont plus dans le défilé de mode que dans la confrontation des idées

Sophie de Menthon, la présidente du mouvement Ethic, a pourtant eu la bonne idée de réunir tous les candidats au Medef pour qu’ils puissent s’exprimer publiquement et présenter leur programme. Alors, le public était certes trié sur le volet, puisqu’il s’agissait principalement des adhérents du mouvement Ethic, mais on aurait pu attendre des candidats au Medef, un peu plus d’audace, d’originalité et d’ambition. La présidente de séance elle-même, devait piaffer d’impatience devant autant de propos convenus.

Les candidats à la présidence du Medef ont pourtant un immense chantier devant eux.

Selon un sondage Opinion way, présenté hier par Ethic, l’image de l’organisation patronale est assez désastreuse dans l’opinion publique.

Le Medef est très connu : 86% de la population le connaissent mais 66% en ont une mauvaise opinion. 55 % des personnes interrogées, parmi celles qui connaissent le Medef, considèrent que le Medef représente mal les entreprises françaises. Plus de 75% des français interrogés ne savent même pas que le Medef va élire son nouveau président en juillet prochain.

Il y a donc beaucoup de travail. D’autant que nous sommes entrés dans un écosystème complètement bouleversé par la mondialisation nécessaire des entreprises et par la révolution digitale.

En théorie, les candidats à la présidence devraient donc avoir un programme de restauration et de rénovation à l'échelle des problèmes qui se posent. Or, quand on écoute les premiers discours de ceux qui ambitionnent de succéder à Pierre Gattaz, on se dit que l’élection va se jouer beaucoup plus sur la personnalité que sur les idées ou alors ces patrons cachent bien leur jeu ou se ménagent pour le round final.

Hormis Geoffroy Roux de Bézieux qui a surement des promesses fortes pour affronter la modernité du monde et assumer la révolution digitale, hormis Jean-Charles Simon qui propose de façon cohérente le passage à une organisation économique libérée et donc libérale. En dehors de Frédéric Motte qui semble avoir la fibre régionale la plus sincère et l’énergie pour en démontrer l’intérêt. Ce qui frappe, c’est que les candidats ont du mal à oser affronter les sujets qui fâchent.

Sur le paritarisme, dont tout le monde sait bien qu’il est épuisé par un demi siècle de cogestion souvent maladroite et couteuse, personne (en dehors de Jean-Charles Simon) n’expliquera qu’il faudrait mieux avoir le courage de s'en débarrasser et remettre aux accords d’entreprise le soin de fabriquer le droit social et renvoyer au marché tous les services qui ne s’inscrivent pas dans la sphère de la solidarité. Mais il en faut du courage pour reconnaitre que le Medef, comme les autres syndicats ont vécu et continuent de vivre sur le système, tout en le critiquant.

Le financement des syndicats est visiblement pour nos candidats un sujet tabou et pour cause, les syndicats vivent des organismes paritaires. Pourquoi réfléchir à d’autres formes de financement? A partir de cette situation, le patronat est une force conservatrice alors qu’il devrait être une force de progrès.