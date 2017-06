La médecine teste une hypothèse radicale (et qui semble marcher) : donner à des patients des médicaments dont ils savent qu'ils sont inefficaces

Atlantico : Ted Kaptchuk, un professeur de médecine à l'Université de Harvard a réalisé des études ou il montre que les placebo sont beaucoup plus puissants que ce que l'on pense. Dans quel cas ces placebo peuvent s'avérer plus efficaces que les molécules servants à traiter les maladies ? Quelles sont les douleurs qui peuvent être traitées ainsi ?

Nicole Delépine avec Gérard Delépine : Nous partageons globalement l’avis du Professeur Kaptchuk et il est difficile de penser que la plupart des médecins et soignants de terrain ne soient pas au moins en partie d’accord avec lui en raison de leur expérience quotidienne.

Rappelons ce qu’est l’effet placebo.

On entend par placebo un traitement sans composant actif connu. Mais tout médecin, et même les médecins qui traitent des maladies organiques lourdes comme les cancérologues, savent qu’un placebo peut avoir un effet mesurable. Cet effet placebo est connu depuis longtemps : un des premiers essais contre placebo a été réalisé avant la Révolution française en 1784 par Lavoisier.

L’effet placebo est souvent bénéfique. Ainsi le simple contact avec un médecin en qui on a confiance et qui vous écoute constitue déjà un traitement un peu efficace qui diminue l’angoisse et les douleurs. Et l’administration d’un placebo sous forme de pilules et/ou d’injection réduit souvent les douleurs de manière éventuellement importante.

L’effet placebo peut aussi être nocif (effet nocebo). On ne compte plus les malades qui, venant pour leur séance de chimiothérapie, souffrent de nausées ou de vomissements avant même qu’ils aient reçu le moindre traitement actif. L’accueil froid, indifférent du professionnel ou la façon d’asséner de mauvaises nouvelles peut aussi aggraver le patient tant psychologiquement dans l’immédiat de façon visible mais aussi dans l’évolution de la maladie.

L’usage habituel du placebo dans la recherche clinique a permis d’en découvrir de nombreux aspects. C’est pour distinguer dans les effets observés ceux qui dépendent de l’effet placebo de ceux liés au principe actif que les traitements nouveaux sont souvent comparés à un placebo en double aveugle (le malade comme le médecin ignorent si le traitement administré est actif.

Or dans ces essais drogue nouvelle contre placebo, les malades qui ne reçoivent qu’un placebo présentent fréquemment des effets-sans qu’on puisse d’ailleurs faire la part entre l’effet du placebo lui-même et des variations spontanées de la maladie- en dehors de tout traitement. Ainsi dans l’essai de Yang (2003) testant l’avastin contre placebo contre le cancer du rein métastatique, 2 des 40 malades recevant le placebo ont souffert d’hémoptysie et un d’embolie pulmonaire et sur l’ensemble de ce groupe témoin leur tumeur est restée stable en moyenne pendant 2.3mois. Dans l’essai vectibrix contre le cancer du colon métastatique (Van cutsen 2007) 9% des patients qui n’ont reçu qu’un placebo ont présenté des troubles cutanés et 1% une hypomagnésémie. Dans l’essai du votrient contre le cancer du rein métastatique (Sternberg 2010) parmi les 145 malades qui n’ont reçu qu’un placebo l’effet nocebo a été important : 9% ont souffert de diarrhées, 10% d’hypertension, 8% de vomissements, de fatigue intense ou d’asthénie, 33% d’une hyperglycémie et 22%d’une élévation des transaminases. On pourrait multiplier les exemples qui démontrent de façon régulière les effets réels des placebo !