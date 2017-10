Le coup de coeur de la semaine : "Mécaniques du chaos", un grand thriller miroir du temps, jouissif pour l'esprit

MECANIQUES DU CHAOS

de Daniel Rondeau

Ed. Grasset

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Témoin privilégié des combats souterrains que livrent les forces obscures du mal, Daniel Rondeau, mécanicien du "Chaos" nous livre une fiction - reportage aussi vrai - et aussi dramatique - que nature.

Roman polyphonique, thriller diabolique, fiction labyrinthique, livre babélien: ce "Chaos" fait vivre et survivre au moins trois histoires en parallèle, sur fond de terrorisme , de trafics en tout genre, de rivalités politiques et de guerres des services, de drames des migrants, de prostitution haut de gamme et de porno chic...en deux mots: la terreur et la désolation à nos portes, façon Daech.

Rondeau actionne une pléiade de personnages troubles, dangereux et fanatiques, et nous conduit, avec le narrateur mi archéologue mi espion , de la Tripolitaine à la Marsa, de Catane à Kobané, des banlieues ghettoïsées et glauques de Paris, à Taurbeil-Paradis/La grande Tarte (!) très précisément, jusqu'au cœur du pouvoir élyséen, en nous ramenant régulièrement vers le centre de gravité du Chaos, le port de La Valette .

Pour ne pas perdre le fil de ce roman foisonnant , il faut en fait en suivre trois :

Un fil rouge : le personnage de Bruno, flic (un peu) perdu, qui tente, sur commande, d'infiltrer les réseaux islamistes, et qui saura tirer - on saura tout sur sa vie sexuelle - les marrons du feu à titre très personnel ! Un fil vert, celui de la culture et de l'histoire : incarné par Grimaud, archéologue distingué qui nous fait redécouvrir Carthage, couverture idéale pour démasquer les donneurs d'ordre d'un chaos programmé, au prix de tous les dangers.

Un fil orange : l'amour, les passions qui animent frénétiquement les cœurs et les corps.

POINTS FORTS

- Tous les ingrédients d'un bon thriller sont réunis ici, avec, en plus, une pointe d'exotisme et en prime, l'excitation perverse suscitée par une actualité dramatique.

- L'éclairage politique, la connaissance révélée du terrain, la précision d'un reportage journalistique, l'œil et le réalisme d'une caméra cachée. On sort de la lecture très visuelle de ce docu fiction à la fois abasourdi et terrifié.

POINTS FAIBLES

Les prémisses sont trop longs, à certains moments les fils "conducteurs" s'emmêlent. Livre à lire d'une traite (et 426 pages, c'est long) sinon on risque de perdre ses repères. Marc Lambron, à propos de cet ouvrage de Daniel Rondeau parle de livre "rotatif". Il est vrai que, par moments, on tourne en rond !

EN DEUX MOTS

"Les mécaniques du chaos" est un roman certes, un roman à clefs certainement.

Une histoire sinon vraie du moins vraisemblable où pointent l'expérience du diplomate et les expertises de l'homme de culture et de perspective historique qu'est l'auteur de "Chronique du Liban rebelle" , de "Carthage" et d' "Istanbul".