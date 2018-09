Mea culpa présidentiel : Emmanuel Macron peut-il espérer changer l’image qu’ont désormais de lui les Français ?

Atlantico : Jeudi 27 septembre au soir dans un entretien accordé à l'émission Quotidien, Emmanuel Macron est revenu sur sa formule polémique du "Gaulois réfractaire au changement" : "c'est une erreur. Et je l'assume", a-t-il dit. Pour autant, la veille, le président s'est fait remarquer avec une nouvelle phrase polémique : "La meilleure façon d'être haut dans les sondages est de donner de l'argent aux gens, ce n'est pas ce que j'ai proposé". Dès lors, comment évaluer le mea-culpa d'Emmanuel Macron ?

Qu'en conclure de la personnalité du président ?

Arnaud Benedetti : Il faut bien comprendre que quelque chose en effet s’est déréglé dans la communication présidentielle. Cela a commencé avant l’affaire Benalla et cela s’est indéniablement ossifié depuis. Dès le printemps, l’exercice communicant est devenu en quelque sorte “parkinsonien", comme si le principe de cohérence du début de mandat s’était subitement évanoui. Reste à comprendre quelles ont été les raisons de cette perte de contrôle. Sans doute d’abord un excès de confiance suscité par une forme de “ divine surprise “ qui a vu in fine peu de résistance sociale opposée aux réformes les plus symboliquement explosives promues par la majorité : le code du travail et la réforme de la SNCF. Après l’improbable victoire du Printemps 2O17, cette marche en avant a gonflé, dopé l’égo d’un pouvoir qui a fini par croire à son storytelling, à s’auto-investir d’un rôle, d’une mission dont le caractère historique lui paraissait exclusif. C’est l’hubris dont non sans un certain bon sens a parlé le ministre de l’intérieur. Le macronisme a perdu pied avec la réalité et s’est cru autorisé à toutes les formes d’expression : brutale avec le recadrage d’un lycéen au Mont-Valerien, provocatrice avec la vidéo sur le" pognon de dingue", relâchée avec les images de la fête de la musique à l’Elysée, etc... S’est installé de manière diffuse dans l’écosystème médiatique plutôt bienveillant jusque là, puis dans les opinions un halo de perceptions où l’incompréhension le disputait à ce sentiment que décidément le président en faisait peut-être un peu trop... quoi qu’il en soit sa communication a perdu de sa lisibilité et en conséquence son exercice du pouvoir, dans un contexte de montée des doutes quant à l’efficience et à l’équité de sa politique, s’est abîmé.

Son mea culpa concernant sa phrase sur les " gaulois réfractaires " marque t’il une prise de conscience des limites de son comportement et de sa com’? Tout ceci ne sera discernable que sur la durée, laquelle sera le vrai juge de paix en la matière.Dans l’immédiat il convient de noter qu’il s’agit d’un regret et non d’une contrition. Le président regrette mais rajoute : j’assume. Ce verbe fonctionne un peu comme le totem de la macronie. Il signe bien plus la fierté du pouvoir, son assurance que la reconnaissance d’une erreur... D’où l’extrême prudence avec laquelle il convient d’appréhender cette formule propiatoire.