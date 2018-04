MBS, un prince héritier à Paris : pourquoi la France parvient difficilement à assumer une autre ambition vis-à-vis de l’Arabie saoudite que les ventes d’armes

Atlantico : Alors que le nouvel homme fort de Riyad, Mohammed Ben Salman arrivera ce jour à Paris pour une visite de deux jours, la France pourrait voir ici la confirmation d'une commande de 39 bateaux d’interception pour les chantiers de Cherbourg (CMN). Au regard de tels contrats, peut-on considérer que la diplomatie française aurait ici une ambition allant au-delà de la simple vente d'armes ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : En matière de contrats, il semble qu’une partie du patronat français éprouve une certaine déception. Sous François Hollande, les relations diplomatiques ont été des plus étroites, avec leurs contreparties économiques. L’ancien président français a su mettre à profit la déstabilisation des relations américano-saoudiennes causée par l’accord sur le nucléaire iranien (14 juillet 2015) et la volonté de Barack Obama de rééquilibrer la présence des Etats-Unis dans la région, au profit de Téhéran. Ainsi Hollande a-t-il été le premier chef d’Etat étranger à participer à un sommet du Conseil de coopération du Golfe (2015).

Sur le plan commercial, contrats et promesses d’achat se sont élevés jusqu’à 50 milliards de dollars. Les contrats d’armement représentaient environ 7 milliards de dollars, mais les montants ont fléchi depuis.

Outre les ventes d’armes, privilégiées dans votre question, il faut mentionner les succès ou percées d’Airbus, d’Alstom ou d’Engie dans les secteurs civils. L’éventuel succès des chantiers de Cherbourg viendrait s’ajouter à quelques autres. Cependant, toutes les attentes n’ont pas été satisfaites. Au total, la France n’est que le huitième exportateur en Arabie Saoudite et sa part de marché représente environ 3 % de ce marché, loin derrière la Chine, les Etats-Unis, l’Allemagne et d’autres partenaires est-asiatiques (les trois quarts du pétrole saoudien sont désormais exportés vers l’Asie). Aujourd’hui, le discours français officiel valorise moins les grands contrats et porte l’accent sur les investissements d’avenir, les nouvelles technologies, le tourisme et la valorisation des sites archéologiques. Il faut faire de nécessité vertu !

Les déceptions peuvent s’expliquer par le retour en force de la diplomatie américaine en Arabie Saoudite, sous l’impulsion de Donald Trump, avec ses prolongements économiques notamment sur le plan de l’industrie d’armement. En témoigne la visite à Riyad du président américain, en mai 2017, au cours de laquelle les contrats signés et promesses d’engagement se sont élevés à 380 milliards de dollars, dont 110 milliards de contrats militaires. Présentement, Mohammed Ben Salman revient d’un voyage de trois semaines aux Etats-Unis où de nouveaux contrats ont été signés. Bref, ces chiffres et leur comparaison avec ceux réalisés par les groupes américains invitent à nuancer la dimension purement mercantile des relations franco-saoudiennes. Celles-ci s’inscrivent dans une logique géopolitique et doivent être mises en perspective sur le plan historique (voir plus bas). Dans l’immédiat, ne négligeons par les opportunités économiques que recèlent le plan de modernisation « Vision 2030 » et la privatisation à venir d’une partie de l’économie saoudienne. Ces opportunités sont encore incertaines, mais bien moins que le marché iranien, faussement présenté comme mirobolant ces dernières années.