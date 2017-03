Maxime Gasteuil : fou, sympa, attachant...et prometteur!

ONE MAN SHOW

Maxime Gasteuil: Plaisir de vivre

INFORMATIONS

Comédie de Paris

42 rue Pierre Fontaine

75009 Paris

Réservations: 01 42 81 00 11

Jusqu'au 29 avril

Les vendredis et samedis à 21h15

L'AUTEUR

Maxime Gasteuil nous vient tout droit de là ou "on vit encore comme au 14e siècle": Le Sud Ouest. Originaire de Saint-Emilion, il démarre en tant que commercial dans le bâtiment avant de se tourner vers l'humour...

avec grand succès: élève au cours Simon, il enchaine les prix humoristiques et tape dans l'oeil de Kev Adams. Ce dernier produit ce spectacle, "Plaisir de vivre", à la Comédie de Paris.

THÈME

Depuis sa plus tendre enfance, Maxime Gasteuil n'a qu'un seul rêve: faire rire les gens qui l'entourent. Son premier public, ses deux grands-pères, l'encourage à le poursuivre. Dans "Plaisir de vivre", il nous accueille et nous entraîne dans sa vie menée autour du rire et dans l'esprit de donner du plaisir à son public.

De son premier job à ses retours de soirées en taxi en passant par l'épilation de ses parties intimes, c'est 1h30 de rires et de bonne humeur qui vous attend avec Maxime Gasteuil.

POINTS FORTS

- Maxime Gasteuil accueille son public chaleureusement à tel point qu'on à l'impression de passer une soirée à rire avec un vieux pote. On aimerait rester encore un peu...

- Sans jamais verser dans le vulgaire trash, il parvient à parler de sexe sans choquer: le public jubile !

- Il met le plein d'énergie et de sincérité lorsqu'il est sur scène, beaucoup de folie aussi. On le sent heureux et épanoui à cet endroit.

- Même si la presque totalité du spectacle est excellente, le sketch sur l'épilation de ses parties intimes vaut à lui seul le déplacement !

- Maxime Gasteuil nous gratifie même d'un moment (ostréi) culturel en nous apprenant comment l'homme préhistorique à découvert les huitres...

POINTS FAIBLES

Le début du spectacle n'est pas du même acabit que le reste. Même si Maxime est d'emblée très sympathique, il met du temps avant de se mettre le public dans la poche.

EN DEUX MOTS

Maxime Gasteuil est fou, attachant, sympa... et surtout très prometteur!

UN EXTRAIT

- Une parisienne: "Tu viens de Saint Emilion? T'as pas une bouteille de rouge?"

- Maxime Gasteuil: "Bien sur que si, je me balade toujours avec une caisse de 6 sur moi..."

RECOMMANDATION

Bon