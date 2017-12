Mauvais coup pour les maladies : ces 6 découvertes scientifiques majeures de 2017 vont permettre à la médecine de faire de grands pas en avant

Quelles sont les grandes avancées et les grands exploits médicaux de l'année 2017 ?

Des prouesses ont été accomplies, en particulier dans le domaine des maladies génétiques, grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies numériques. Un gène est une sorte d'unité fonctionnelle, au sein d'une molécule d'acide nucléique qui est soit de l'ADN (cas des génomes à ADN : chromosomes), soit de l'ARN (cas des génomes à ARN : virus à ARN). Les thérapies géniques cherchent le plus souvent à empêcher les conséquences de la présence d'un gène pathologique. Or, pour agir sur un gène, il faut lui apporter un message qu'il puisse interpréter.

C'est pourquoi les thérapies géniques ont recours aux vecteurs naturels d'information génique que sont les virus (un virus se résume essentiellement à une information contagieuse ; tous les virus ne sont pas ipso facto pathogènes).

La chorée de Huntington

Le terme médical "chorée" vient d'un mot latin qui signifie "danse". La chorée est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de manifestations pathologiques dont les causes sont variées. Il s’agit de mouvements anormaux à la fois spontanés et incontrôlables, rapides, irréguliers, d’assez grande amplitude, sans rythme et sans finalité. Ces mouvements rapides et assez amples peuvent évoquer la danse, d'où le terme de chorée. La personne souffrant de chorée a une diminution de son tonus musculaire général. Les formes héréditaires de la chorée sont dominées par la chorée de Huntington. C'est une maladie génétique liée à une mutation stable au niveau d'un seul gène appelé gène "huntingtine". Il suffit que ce gène pathologique soit transmis à l'enfant soit par le père, soit par la mère, pour que la maladie se développe (maladie dite dominante). La maladie commence souvent après l'âge de 30 ans. L'évolution est lente, sur une vingtaine d'années. Elle comporte des troubles de l’équilibre, de la coordination, de l’élocution et de la déglutition. Ces troubles neurologiques moteurs s'associent à des troubles cognitifs (démence) : il en résulte une perte progressive de l’autonomie avec une déchéance physique et mentale. Cette maladie est à la fois inexorable et effroyable.

On a montré que le gène pathologique codait pour la synthèse d'une protéine anormale. Cette protéine anormale est neurotoxique, c'est-à-dire qu'elle altère des cellules nerveuses (neurones). La thérapie qui a été mise au point par le "University College de Londres" (UCL) s'oppose à l'expression du gène pathologique, ce qui diminue la synthèse de protéine neurotoxique. Un médicament expérimental, injecté dans le liquide céphalo-rachidien, a abaissé en toute sécurité la concentration de protéine toxique dans le cerveau. Ce serait la plus grande avancée dans le domaine des maladies neurodégénératives depuis 50 ans. Cette avancée pourrait également avoir des retombées sur le traitement d'autres maladies neurodégénératives.