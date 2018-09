Maurice Audin ou les dangers de la stratégie de communication d’Emmanuel Macron

Atlantico : Dans quelle mesure peut-on voir ici la mise en place d'une stratégie de contre feu assurant à Emmanuel Macron l'opposition et les critiques d'une partie de la population dont les plus visibles seront les plus radicales ? Dans quelle mesure peut-on y voir une stratégie "Buisson à l'envers", notamment en référence à l'idée - non suivie - proposée par Patrick Buisson à Nicolas Sarkozy de remettre en question les accords d'Evian ? En quoi et comment le "fond" de ces sujets peuvent-ils guider la forme du débat médiatique ?

Christophe Boutin : En 2018 plus que jamais peut-être, une crise politique a toujours un aspect largement médiatique : la crise n’existe en effet qu’à partir du moment où les médias en rendent compte, et dure tant qu’ils continuent d’en parler. Sauf à présenter de fausses informations – les fameuses fake news –, mais courant ainsi le risque d’être dénoncés et de perdre leur légitimité, les médias, a priori, n’inventent pas l’événement générateur de la crise. Mais en lui donnant telle ou telle place, en se faisant caisse de résonance ou éteignoir, ils peuvent bel et bien créer la crise.

Sortir d’une crise consiste donc largement à sortir d’un champ médiatique dont la composition résulte de trois éléments principaux : la volonté des journalistes d’aller au bout d’investigations pour remplir comme ils l’entendent leur mission d’infirmation ; la lassitude ou l’intérêt d’un public dont les médias ont besoin pour justifier leur existence ; le choix des intérêts privés contrôlant les médias, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d’une publicité qui leur est indispensable.

Quant à sortir du champ médiatique, les méthodes à employer par celui qui est au centre de la crise ressemblent un peu à celles d’une bête de chasse. Quand il est trop tard pour se faire discret en sa « reposée », et que la meute est sur la « voie », on peut tenter une diversion et « donner le change », c’est à dire lancer un autre animal pour que la meute suive la voie de ce dernier. Reste que si la chasse est bien menée ceux qui l’ont lancée « rompront les chiens » pour ramener la meute sur la première voie. Pour revenir à la politique, cela suppose en fait que vous trouviez une victime naïve et/ou consentante, dont la chute ferait beaucoup de bruit pour satisfaire le public, et dont vos ennemis se contenteraient. Cela ne semble pas être le cas pour l’instant, mais on peut se demander si certains n’ont pas été hissés fort haut pour pouvoir tomber un jour avec plus de bruit.

Serrés de trop près, certains gibiers préfèreront se mettre « au ferme » ou « charger », non seulement pour « tenir tête », mais aussi pour « découdre » et « renvoyer » les plus timides des assaillants. En politique aussi la meilleure défense peut être l’attaque, et les récentes interventions de Benalla contre les « petits marquis » du Sénat relèvent peut-être de cette tactique... mais peut-être viennent-elles simplement du peu de connaissance qu’aurait l’intéressé du fonctionnement officiel de notre démocratie.

Dans le monde humain, il reste encore la possibilité de changer son image et de renverser la tendance de l’opinion en apparaissant sous un jour plus flatteur. Pour cela, la première solution consiste à s’investir sur un thème positif. Pour certains, la présentation du « plan pauvreté » en cette rentrée 2018 relèverait de cette tactique, et viserait autant à effacer la mauvaise image due à l’affaire Benalla qu’à renouer avec une gauche qui critique le « Président des riches ». Pour autant, il convient de rappeler que la réflexion sur ce projet n’a pas attendu l’affaire, ni les récentes critiques, et que nous sommes plus dans le déroulé du plan d’action gouvernemental et dans cette volonté de mener de front plusieurs dossiers importants qui est un peu la marque de fabrique du Chef de l’État.

Mais la seconde manière d’amender son image est d’être attaqué par les pires de ses ennemis. En l’occurrence, si Emmanuel Macron faisait l’objet d’une virulente campagne de dénigrement de la part de l’extrême-droite, cela lui donnerait sans doute un peu d’air : les journalistes seraient moins enclins à le critiquer et la gauche lui retrouverait du charme. L’affaire Audin a-t-elle cette utilité ? La question peut être posée. Ce qui est certain c’est qu’avec deux listes actuellement au coude-à-coude dans un récent sondage (21%), LaREM et le RN sont engagés dans une lutte violente pour les élections européennes… et qu’Emmanuel Macron entend bien dramatiser les choses au maximum, croyant, à tort ou à raison, que les excès de ses rivaux, toujours facilement médiatisés, contribueront à leur chute.