Matt Damon blanchit l'histoire chinoise dans "La Grande Muraille"

Copyright The Daily Beast - Par Jen Yamato

Permettez-moi de vous parler du plus grand film jamais réalisé en Chine, dirigé par le plus grand réalisateur vivant de Chine, sur l'une des plus célèbres réalisations historiques de la Chine. ''La Grande Muraille'' (sortie prévue en France en mars 2017) se déroule il y a plus d'un millénaire en Chine, où plusieurs générations de soldats et d’esclaves ont passé leur vie à construire 8 850 km de pierres et de briques pour garder les envahisseurs et les ennemis au large. Il a fallu 1 700 ans pour la construire, entonne la bande-annonce et une affiche pour la superproduction 2017 de Universal Studios. Et quelques centaines de plus à Hollywood pour nous enseigner qui a réellement sauvé l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire humaine : Matt Damon.

Oui, vous avez bien compris : Matt Damon sauve la Chine ancienne. Contre des dragons géants reptiliens. Parce que, bien entendu, Damon a engrangé 94 millions de dollars au box-office chinois l'année dernière pour être bloqué dans l'espace. S'il peut être 'Seul sur Mars', pourquoi ne pas être le gars qui défend l'Asie avec un carquois de flèches et son stoïque héroïsme de blanc caucasien ? Que quelqu'un appelle Paul Mooney avec une lumière verte, vite !

Pour être juste, Damon n'est pas le premier homme blanc à sauver une culture exotique / des gens contre des monstres / la terre d'une destruction totale / d'autres personnes de race blanche. Et malheureusement, il ne sera probablement pas le dernier à la jouer 'Dernier des Mohicans' auprès d'un grand nombre d'autres personnes sans défense. Mais 13 ans après que Tom Cruise ait sauvé noblement et de tout son narcissisme les Japonais en devenant littéralement Le dernier samouraï du Japon, il est extrêmement irritant de voir que Hollywood est retourné en Asie pour se faire de l'argent sur la Chine-mania.

Les productions Legendary Entertainment et le distributeur Universal ont lancé le premier trailer de 'La grande Muraille' de leur campagne de marketing. Déclaration de guerre contre le progrès culturel, ou faux pas de marketing ? Vous êtes juges.

Moi, je n'en veux pas, je n'ai rien demandé, il ne me semble pas bon, et franchement, je suis irritée par principe. Mais faîtes comme vous voulez. Mais peut-être que je suis la seule à avoir eu des aigreurs d'estomac en découvrant une autre flagrante histoire de sauveur blanc. J'ai demandé à Sarah Kuhn - auteur de Heroine Complex, le premier livre d'une série sur les super-héroïnes asiatico-américaines - ce qu'elle en pensait.

« Je pense que pendant longtemps, cela semblait être la norme et en tant que spectatrice, je l'ai accepté comme tel - que les grands films de studio américains ont pour vedette des acteurs blancs, que vous ne pouvez pas faire de l'argent sans célébrités blanches etc., etc. », répond Sarah Kuhn. "Mais maintenant, cette idée semble totalement archaïque. Nous avons vu de grands spectacles' 'blanchis' faire un véritable flop au box-office. Nous avons vu l'excitation qui embrase le public à chaque fois qu'un grand film sur un geek nous donne un héros de couleur comme Black Panther dans Guerre civile. Et nous avons vu de nombreux appels à la représentation des personnes de couleur, de la part d'un public clairement impatient de se voir à l'écran, qui payerait pour se voir à l'écran. Je veux dire, je donnerais la moitié de mon compte en banque si jamais ils font un film de super-héros mettant en vedette Constance Wu » a-t-elle poursuivi. (idem pour moi).