Le match cheminots contre salariés du privé (cadres sup’ inclus) : qui est privilégié, qui l’est moins ?

Atlantico : Quelques semaines après la publication du rapport Spinetta, le Premier ministre Edouard Philippe a pu annoncer l'extinction progressive du statut de cheminot en France, au travers de la fin du recrutement​ sous ce statut par la SNCF. Alors que le débat politique se focalise régulièrement sur la question des inégalités, comment faire la part des choses entre les avantages octroyés au cours d'une vie, et non les revenus, aux "10%" majoritairement composés de cadres du privé et de profession libérales, et à un statut comme celui des cheminots, du temps de travail à la durée de carrière, de la retraite aux différentes primes ?

Jean-Philippe Delsol : Le statut dont profitent la quais totalité des 150 000 cheminots est très avantageux : l'emploi à vie, congés payés supérieurs aux autres salariés, RTT au-delà de 7heures de travail journalier, soit en moyenne 22 jours de RTT pour les conducteurs et contrôleurs de trains et même 28 pour ceux qui travaillent de nuit, départs à la retraite dès 50 ans pour les conducteurs de trains et 55 ans pour les autres passant progressivement à 52 et 57 ans à partir de 2024, retraite établie sur les six derniers mois de salaires, comme les fonctionnaires.

Les cheminots ont des salaires bruts mensuel très supérieurs à la moyenne française, soit 3 900 €, contre 2 998 euros bruts dans le privé, auxquels s’ajoutent la gratuité des voyages pour eux et seize voyages annuels gratuits pour leurs conjoints et enfants qui au-delà ne payent que 10% du billet, soit un coût de 100 millions d'euros par an. Leurs cotisations salariales sont inférieures à celles des salariés privés. La retraite moyenne à la SNCF est de 23 616 euros et donc très au-dessus de la moyenne nationale de 14 480 euros dans le secteur privé. Comme il y a environ 270 000 retraités, et que les cotisations des actifs sont très insuffisantes pour payer leurs retraites, l’Etat doit mettre la main à la poche : l’IREF a calculé que les contribuables payent chaque année la moitié de la pension d’un ancien agent, soit plus de 12 200 euros par retraité.

Et c’est là toute la différence avec le statut des salariés du privé. Ceux-ci, et notamment les cadres peuvent obtenir des avantages importants, mais en général ils en supportent le prix. S’ils ont des retraites complémentaires facultatives, ils en payent les cotisations avec leur employeur. Certes, certaines professions ont accordé de vrais privilèges à leurs employés qui relèvent pourtant d’un statut privé. Par exemple les banques assurent à leurs employés des RTT extrêmement confortables et des retraites qui ne le sont pas moins. Mais ça n’est pas le contribuable qui supporte les avantages qui leur sont octroyés. La SNCF est sous perfusion d’argent public. Le système ferroviaire français représentait en 2016 un coût brut pour les finances publiques, toutes administrations confondues, de 10,5 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 3,2 milliards d’euros de subvention d’équilibre au régime de retraite SNCF. En dépit de ces subventions, le système demeure déficitaire, de l’ordre de 3 milliards d’euros chaque année.