Massacre sans fin à Bornéo : 100 000 orang-outans tués en 16 ans

Atlantico : Un rapport de chercheurs basés à Bornéo en Indonésie parle d'une disparition de 100.000 orang-outangs en 15 ans, et considèrent que 50% de la population de ces grands singes est aujourd'hui menacée. Que se passe-t-il ?

Pascal Picq : Il faut savoir que parmi les grands singes, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches de nous dans la nature actuelle (c'est-à-dire chimpanzés, bonobos – qui sont des chimpanzés en fait – gorilles, et orang outangs, on sait que les orang-outangs sont les plus menacés.

Il y a des raisons traditionnelles, qui sont la déforestation par les paysans et la chasse. Et il y a aussi des trafics pour adoption avec les tout petits orang-outangs (quand il sont plus grands, c'est impossible).

Ces trois facteurs sont déjà importants, mais depuis quelques années, s'y ajoutent une accentuation de la pression sur les milieux naturels pour extraire des essences de bois rares dans les forêts primaires. Et l'autre problème qu'on connaît maintenant depuis un certain temps mais qui s'amplifie sérieusement, ce sont les nouvelles exploitations pour l'huile de palme. Cela fait effectivement beaucoup de pression cumulée sur les populations d'orang-outangs.

En plus de la pression des hommes, il faut savoir que les orang-outangs sont des grands singes et donc ont un taux de reproduction très faible. Chez les orang-outangs, c'est même le plus faible en moyenne chez les grands singes, puisque les femelles mettent un petit au monde tous les quatre, cinq, six ans. Imaginez bien, c'est un investissement maternel et parental très important. Pour élever leurs petits, ces femelles ont besoin d'un environnement qui fournit à la fois protection et donc des ressources relativement disponibles. C'est donc ici un vrai problème, car contrairement à des espèces qui peuvent se reproduire très rapidement, comme les macaques (et pourtant c'est pas simple pour eux non plus), les orang-outangs sont dans une logique démographique qui exige du temps et un environnement de qualité. On appelle ça les espèces K, qui privilégie la quantité sur la qualité si vous voulez bien. Ce sont des espèces qui sont à la fois généralistes et qui ont besoin d'exploiter les meilleures ressources de leur environnement. Vous comprenez donc leur fragilités : des espèces telles que celles-ci utilisent des territoires assez vastes. Et par ailleurs ces espèces vont chercher les ressources les plus prisées – les fruits, surtout des fruits durs et un petit peu d'écorces pour les orang-outangs – et ses ressources ne sont pas très concentrées comme les feuilles par exemple. Vous imaginez donc bien que dès qu'il y a une détérioration de l'habitat, cela a un impact immédiat sur la disponibilité des nourritures.

Donc malheureusement ces espèces extrêmement intelligentes (parmi les plus intelligentes qui aient vécues sur cette terre) qui ont une grande souplesse en termes d’adaptabilité, restent malgré tout très dépendants des ressources des forêts primaires.