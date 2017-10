Massacre à Las Vegas ou multiplication des attentats islamistes en Europe : la même montée d’un nihilisme contemporain ?

Atlantico : Quelles sont les différences entre les terroristes et les "Rail Shooters" ?

Gérald Arboit : Les terroristes sont des individus qui sont employés directement par une instance terroriste internationale du style Al-Qaïda ou Daesh. Cela veut dire que ce sont des gens qui ont rencontré les chefs, qui sont en relation avec eux, qui ont une mission et qui sont dotés d’un artificier. Le terrorisme, tel que nous l'avons vécu depuis le 11 septembre, se manifeste par l’emploi d’une bombe, aussi bien à Londres qu’à Madrid, à Paris et à Bruxelles. Une opération est montée, et nous sommes sur des groupes organisés, avec une base de replis.

Dans ces cas-là nous sommes sur quelques chose d’intelligemment monté. Entre les deux, il y a les « pseudos commandos ». Des individus qui ne sont pas "employés" par les réseaux terroristes mais qui se sentent investis d’une mission, souvent parce qu’ils sont radicalisés contre la société. Ensuite vous avez des "frapadingues". On les retrouve notamment aux Etats-Unis. Ce sont plutôt ceux qui participent au courant suprématiste blanc d’extrême droite. L’Europe est plutôt protégée de ce genre de personnage, car il y est difficile de trouver une arme. On n’en trouve pas en vente libre, c’est typiquement américain. Nous ne sommes pas non plus face à une radicalisation. Ils sont en désaccord, mais pas radicalisés.

Pour Las Vegas, nous ne sommes dans la logique terroriste. C’est la raison pour laquelle mettre tout ça dans un même sac est une erreur. Pour les médias, cela contribue à offrir au public que tout est relatif. Il peut y avoir une logique politique d’exploitation qui va se mettre en place. Avant une élection, on peut laisser s’installer un climat de peur qui fera qu’on votera pour l’austérité… Mais ce ne sont pas les armes qui tuent, mais les hommes. On a tendance à l’oublier. Ce n’est pas parce qu’il y a un commerce de l’armement qui il y a des tueries mais parce que les gens qui possèdent ses armes manquent d’éducation. Ils vont les utiliser pour tout et n’importe quoi.

Quelle est la culture qui a produit ces tueries de masse ? Ne peut-on pas y voir une forme de "Nihilisme" ?

Le premier cas de suicide par militaires interposés est Nice. Tous ces attentats et toute cette tuerie de masse sont des produits occidentaux. Ce n’est pas l’islam qui est en cause. Ce sont de produits de notre culture. Par l’école, par la consommation de médias en tout genre. Ils utilisent notre technologie, notre culture qu’ils reçoivent. On a simplement décidé de faire de l’islam un ennemi car en Europe ceux qui "dérapent" sont des islamistes. Il y a un aveuglement et une surinterprétation, une médiatisation de ce phénomène terroriste.

En 2013, Europol sortait une statistique démontrant que le terrorisme islamique ne représentait que 13% du terrorisme dont l’Europe était victime. Il y a le système médiatique qui joue beaucoup.

Comment a-t-on pu en arriver là ?

Il y a eu un dérapage c’est certain, mais le dérapage vient du fait que nos sociétés sont devenus trop laxistes. Depuis une vingtaine d’année le niveau scolaire baisse, le niveau universitaire aussi, du coup, le recrutement également. A force, vous obtenez cela. Notre société n'est plus idéologisée comme elle l'était encore dans les années 1980. En plus, elle est devenu très individualiste, déstabilisante pour les plus faibles.. L’islam offre un cadre structuré alors que nous n’en somme plus capables. Beaucoup de gens ont comprit que notre société était individualiste.