Martin Schulz, cet Allemand qui veut sauver la Grèce, la zone Euro et l’Union européenne et qui menace sérieusement Angela Merkel, sans céder au populisme

Mais qui est Martin Schulz, cet allemand que personne ou presque ne connaissait il y a encore un an et auquel tout le monde aujourd’hui s’intéresse, parce qu’il menace Angela Merkel avec une politique européenne très différente ? Et pour cause, il veut sauver la Grèce, et rééquilibrer durablement le fonctionnement de l’Union européenne.

Martin Schulz est le leader du SPD et le SPD depuis six mois est revenu au devant la scène politique allemande au point de menacer sérieusement la réélection d’Angela Merkel lors du renouvellement de son mandat.

Depuis deux mois, le SPD est redevenu le premier parti politique d’Allemagne devant la CDU qui supporte Angela Merkel.

Martin Schulz, l’ancien président du parlement européen a été officiellement désigné comme le candidat des socio-démocrates à la Chancellerie. Si on s’en tient aux chiffres, les rapports de force politique devraient lui permettre de réunir une majorité SPD sans avoir à s’allier à une coalition comme l’avait fait Angela Merkel.

Alors le SPD et son président profitent inévitablement de l’affaiblissement d’Angela Merkel qui a visiblement été mal entendue par les allemands dans les positions qu’elle a prises face aux vagues d’immigration. Par ailleurs, beaucoup s’inquiètent en Allemagne des fragilités de l’Union européenne.

Alors, comme partout en Europe et dans le monde, les mouvements populistes gagnent du terrain certes, mais moins qu’ailleurs. Le grand gagnant du mécontentement des classes moyennes allemandes est plutôt le SPD et son président Martin Schulz.

Ce qui est intéressant chez Martin Schulz, c’est qu’il porte une vision de l’évolution allemande assez diffèrent d’Angela Merkel et qui pourrait annoncer et préparer un renouveau pour l’Allemagne et pour l’Union européenne. Le projet Schulz est totalement inscrit dans l’évolution et le renforcement de la zone euro.

Martin Schulz est culturellement européen. Il a été président du parlement européen, artisan du renforcement des pouvoirs de contrôle de ce parlement et il est un des dirigeants allemands qui connaitle mieux la puissance de l’Europe, sa diversité et ses faiblesses. C’est aussi, et sans doute celui qui connaît le mieux la France. Il parle le français mieux que l’anglais ce qui est rare outre-rhin, et possède une maison à Morlaix où il y passe beaucoup de temps, à sillonner la cote et l’arrière-pays breton. Ce qui lui donne, par exemple une idée de la situation de l’industrie agro-alimentaire autre que celle qu’on s’en fait à Bruxelles.

En sortant du parlement de Strasbourg, il avait postulé pour prendre la succession de Jose Manuel Barroso comme président de la commission, mais Berlin ne l’a guère aidé. D’où son engagement au sein du SPD et partir à l’assaut de la chancellerie.

Mais audelà de cet enjeu de pouvoir pour le SPD, et fort de son expérience et de ses convictionseuropéennes, Martin Schulz porte un projet d’évolution de l’Union européennetrèsdiffèrent du projet auquel s’agrippe Angela Merkel.