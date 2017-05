"Marquise" : drôle, irrévérencieux, vif

LIVRE ADOS

MARQUISE

de Joanne Richoux

Ed. Sarbacane

RECOMMANDATION : EXCELLENT

L’AUTEUR

Née en 1990 dans la région parisienne, Joanne Richoux a commencé des études de psychologie à Grenoble avant de se tourner définitivement vers l’écriture. Adepte de la romance, de l’humour et du rock'n'roll, elle publie son premier livre, Mets-moi en pièce, en 2012. Marquise est son premier roman destiné à un public adolescent.

THEME

Charlotte et Billy sont deux amis d’enfance vivant depuis toujours dans le petit village de Saint-Jean, perdu dans la campagne française. Cette vie où il ne se passe jamais rien ne leur convient plus, eux rêvent de plus : plus grand, plus fort, plus beau ! Aussi, avec sa voiture flambant neuve, Billy emmène Charlotte loin de Saint-Jean. Le jeune homme n’a qu’une idée en tête : rejoindre les Voluptueuses, un mystérieux club où les artistes vivent en marge de la société dans un château en Ecosse, réplique presque exacte du château de Versailles.

Pour la première fois, ce club ultra sélect ouvre ses portes à huit nouvelles recrues. Les deux amis se rendent donc à Paris pour passer le casting et espérer attirer l’attention du Marquis, l’énigmatique créateur des Voluptueuses.

Récit en trois actes, on découvre cette étrange aventure à travers le regard de Charlotte. La jeune femme désabusée s’amuse à se faire passer pour une dure à cuire. Préférant envoyer des pics cinglants plutôt que d’assumer ses sentiments, notamment amoureux, elle a beaucoup de mal à croire en sa chance lorsqu’elle voit pour la première fois le château du Marquis. Et quand le garçon qu’elle aime, Billy, est en danger, elle mène l’enquête sur les Voluptueuses.

POINTS FORTS

Drôle, irrévérencieux, vif, le style de Joanne Richoux heurte d’abord le lecteur puis l’amuse et l’emporte ! Histoire courte, moins de trois cents pages, elle se lit très vite. Le rythme s’accélère au fil des révélations et des rebondissements.

L’univers clôt et fou des Voluptueuses est très bien décrit. Amoureux de Versailles et fans de rock trouveront leur compte. Le lecteur s’immerge dans un château luxueux où l’ambiance à la Sofia Coppola l’emporte dans un tourbillon de couleurs et de musiques.

POINTS FAIBLES

Histoire coupée en trois actes, elle peut parfois paraître un peu lente pour le lecteur. Si l’enquête va crescendo et prend son temps, certaines répétitions dans la vie quotidienne chronométrée de l’héroïne peuvent lasser.

Le personnage de Charlotte bien que drôle et touchant est très souvent source de conflits intérieurs pour le lecteur. Si la jeune femme cherche à se protéger derrière une armure de mauvaise foi, elle peut vite apparaître comme une adolescente râleuse et méchante. Ce qui peut être dommage quand il s’agit du personnage principal !

EN DEUX MOTS

Marquise est un roman drôle et intriguant. Son mystère ne se révèle qu’à la toute fin et surprend le lecteur même averti ! Un très bon roman adolescents qui amuse pour son côté rock et charme pour son côté Roi Soleil.

UNE PHRASE

Qui seront deux:

- « Pff…vers quoi ? Billy et moi dans un château ? Quelle connerie ! Où se cachait la caméra ? Il était planqué où, le salopard qui d’un coup de pied, ferait exploser notre conte de fées en un million de cotillons chagrin ? »

- « Les Voluptueuses, un monde à part ? Pourtant ici, on aime, on fait la vaisselle et on meurt. Comme partout ailleurs. »