Marlène Schiappa nous prend-elle pour des enfants ?

J'ai failli écrire dans mon titre seulement Marlène puis je me suis heureusement souvenu que nous vivions sous l'emprise d'un quadrillage constant et que la référence au prénom aurait pu me faire passer pour méprisant et sexiste.

Ce monde devient fou.

Un débat à Sciences Po qui devait être consacré à la mise à mort médiatique a été honteusement annulé parce que le bâtonnier Pierre-Olivier Sur devait y participer mais qu'avocat de Gérald Darmanin, il a été jugé indésirable par des intégristes féministes (Le Figaro).

Pas véritablement de réaction. On accepte dorénavant, comme si cela allait de soi, la dictature d'un puritanisme délirant.

Ce monde devient fou.

Marlène Schiappa chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour justifier une mission qui trouverait énormément à accomplir pour favoriser une égalité salariale, a décidé de présenter un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Le Conseil des ministres lui réservera un sort très favorable évidemment et il sera voté, le moment venu, avec une bonne conscience allègre (Le Monde).

Pourtant il ne contient rien de véritablement décisif et l'outrage sexiste qui sera réprimé par une contravention de quatrième classe constituera une infraction de "rue" contradictoire avec une société de liberté et de responsabilité.

Ce monde devient fou.

Les délais de prescription seront allongés pour les crimes sexuels sur mineurs. C'est sur l'insistance de Flavie Flament assistée par un magistrat que cette proposition a été adoptée. La prescription ne sera plus de 20 ans mais de 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'en dehors du sentiment d'avoir fait oeuvre quantitative, cette mesure apporte des éléments opératoires. J'ai remarqué que la prescription servait souvent d'argument et de menace quand on n'avait rien de plus à faire valoir. Mais qui aurait l'honnêteté intellectuelle de souligner qu'on est plus dans le symbole - même si les victimes sont trop réelles - que dans une efficacité amplifiée.

Ce monde devient fou.

L'interdit sur les relations sexuelles entre majeurs et moins de 15 ans sera renforcé. C'est sans doute l'unique disposition qui représente un véritable progrès parce qu'elle est destinée à rendre plus cohérente l'articulation entre un âge et un consentement. Je comprends l'inquiétude de certains magistrats qui craignent une présomption de culpabilité automatique. Reste qu'il y a là un effort de clarification qui ne peut qu'être bénéfique.

Mais l'outrage sexiste comme absurdité est le comble. La secrétaire d'Etat, face à l'impossibilité d'assurer la répression au quotidien de cette transgression qui renvoie à des attitudes qui n'auraient pas mérité un tel honneur législatif, a parfaitement conscience de l'inutilité de cette création puisqu'elle la qualifie de symbolique.

Heureusement que son inventivité politique et féministe n'élabore pas une multitude d'interdits ou d'injonctions par pur symbolisme !