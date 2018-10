"L’Heureux Stratagème" : Marivaux, l'auteur classique le plus actuel avec Molière ?

THEATRE

L’Heureux Stratagème

de Marivaux

Mise en scène: Emmanuel Daumas

Avec la troupe de la Comédie-Française :

Eric Génovèse, Jérôme Poujouly, Julie Sicard, Loïc Corbery, Nicolas Lormeau, Jennifer Decker, Laurent Lafitte, Claire de la Rüe du Can

INFORMATIONS

Comédie-Française

Théâtre du Vieux-Colombier

21, rue du Vieux-Colombier Paris 6ème

Jusqu' au 4 novembre

20h30 du mercredi au samedi

19h les mardis

15h les dimanches

Durée : 2h environ

Réservations : 01 44 58 15 15 / www.comedie-francaise.fr

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

La jeune comtesse est éprise de Dorante jusqu’au moment où elle considère comme hypocrite de se refuser d’aimer le Chevalier Damis, puisqu’elle en a l’envie.

Lisette, sa suivante, est promise de son côté à Arlequin, le valet de Dorante, qu’elle aime. Mais les atermoiements de sa maîtresse vont faire basculer son cœur. De l’autre côté, la marquise, qui est sincèrement éprise de Damis, propose à Dorante, éperdu de voir la comtesse ne plus l’aimer, de feindre d’être amoureux d’elle et de vouloir l’épouser afin de les rendre tous deux jaloux. Souvent chez Marivaux les amoureux se jouent ainsi des tours, qu’ils soient maîtres ou valets...

POINTS FORTS

1 J’avoue que je ne connaissais pas la pièce. J’ai eu plaisir à l’entendre ainsi, dans le dynamisme d’un spectacle très convainquant. Je reconnais que la modernité qui est ici utilisée démontre bien le pouvoir d’une œuvre d’un autre temps à être ainsi transposée dans un décor épuré, élégant et moderne.

2 Tous les acteurs sont remarquablement dirigés par Emmanuel Dumas qui a conçu une mise en scène aérée, virevoltante, rythmée selon les humeurs amoureuses des uns et des autres. La fragilité des personnages met plus encore en évidence ce que nous connaissons, a posteriori, de ce que sera le devenir de la société ici dépeinte. Les valets semblent n’être là que pour suivre les parcours du cœur de leurs maîtres. La marquise et la comtesse démontrent bien leur force, inhérente à leur grande liberté sociale et financière, même si tous les cœurs battent la chamade.

3 La troupe est de qualité, comme souvent ici, mais j’ai particulièrement apprécié Jennifer Decker, sa vivacité, la manière si particulière dont on la fait se déplacer, ainsi que Julie Sicard, dans ce rôle de capricieuse émotive prise à son propre piège. Avec la finesse manipulatrice de la Marquise (Claire de la Rüe du Can), les femmes tirent largement leur épingle du jeu. Mais, n’est-ce pas la volonté de Marivaux ?

POINTS FAIBLES

Certains, parmi les costumes, m’ont un peu gênée; peut-être trop anecdotiques, comme le short que porte l’irrésistible Nicolas Lormeau au début du spectacle, et qui laisse à penser que l’on va plutôt assister à « Camping Paradis » qu’à une pièce de Marivaux...

EN DEUX MOTS

Hormis cette petite réserve, on passe une soirée joyeuse à entendre ce grand auteur servi par des comédiens d’une très grande qualité.