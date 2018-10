Marion : aussi réussi qu'audacieux

BD-MANGA

MARION

de Yû HIKASA

Ed. Komikku

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

1940, Montmartre. Alors que la guerre hante toutes les discussions, Marion vit de petits larcins. Arrivée un an plus tôt à Paris, avec des rêves de gloire plein la tête, la jeune fille a dû revoir son plan de carrière. Indépendante et détestant les hommes, Marion se méfie de tout le monde, et plus particulièrement de Aaron Rosenberg. Ce jeune compositeur cherche désespérément une interprète pour incarner sa Jeanne d’Arc, héroïne de son dernier spectacle. Marion est la chanteuse qu’il lui faut, il en est persuadé.

Mais convaincre cette voleuse farouche de le suivre dans le monde du show-business est un vrai parcours du combattant.

POINTS FORTS

Grâce à des planches finement détaillées, Marion est une histoire plus amère qu’il n’y paraît. Avec son héroïne jolie et déterminée, et ce spectacle qui se prépare, nous en oublierions presque le contexte historique. Les paillettes du music-hall cachent des secrets bien sombres, rappelant l’arrivée imminente de l’ennemi. Cet avenir radieux que nous promet Aaron ne risque-t-il pas de se transformer en cauchemar ? Et pourtant, malgré l’ambiance presque étouffante de certaines planches, on ne peut qu’espérer le meilleur pour Marion, si honnête et si droite. C’est sans doute ça le charme de cette héroïne : nous faire tout oublier le temps d’une chanson...

POINTS FAIBLES

Marion sera une série courte en deux tomes seulement, quel dommage ! On aurait aimé prolonger le voyage plus longtemps...

EN DEUX MOTS

Marion est entraînant comme une berceuse d’autrefois : à la fois cruelle et pleine d’amour.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- « Tu donneras du courage et de l’espoir à tout le monde, Marion ! »

- « Le monde est profondément injuste. Mais je crois que chacun de nous possède un trésor en part égale. (…) Notre potentiel ! »

L’AUTEUR

Qui est Yû HIKASA ? Aucune information sur ce/cette mangaka ne circule. Espérons que le mystère qui entoure l’artiste ne nous empêche pas de profiter de ses prochaines œuvres...