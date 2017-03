​Mario Draghi, l'homme qui avait plus de pouvoir et de vista sur l'économie européenne que tous les candidats de la présidentielle réunis... mais dont personne ne parlait

Atlantico : Alors que la campagne présidentielle bat son plein en France, les questions relatives à la Banque centrale européenne, et plus précisément sur la personne de Mario Draghi semblent ignorées.

Pourtant, il est régulièrement admis que, bien que non élu, Mario Draghi est une personnalité majeure de la construction européenne, Quel est son pouvoir réel ? Qu'a-t-il réellement apporté à la zone euro depuis son arrivée ?

Frederik Ducrozet : On ne peut pas réduire la contribution de la BCE à son président – d’autres gouverneurs et membres du directoire de la banque centrale ont joué un rôle majeur au cours des années de crise, à commencer par le français Benoît Coeuré. Mais il est vrai que Mario Draghi incarne à lui seul le succès de la BCE, celui d’avoir sauvé la zone euro au cours de l’été 2012, ni plus ni moins. Au-delà de ses compétences techniques, de son expérience, de son talent de communication (c’est cette petite phrase, « whatever it takes », qui aura suffi à rassurer les marchés en juillet 2012), c’est sa capacité à convaincre et à rassembler qui aura fait la différence. La BCE, quoique indépendante, n’aurait probablement pas réussi à contenir une crise financière systémique si Mario Draghi n’avait pas bénéficié du soutien politique de la Chancelière allemande et du Président français, en particulier.

C’est un fin tacticien, qui a réussi à faire tomber les tabous en matière de politique monétaire les uns après les autres en s‘assurant, sinon du soutien de la Bundesbank, du moins de la tolérance passive de son président, en privilégiant systématiquement l’intérêt général, celui de l’Europe. Pendant plus de cinq ans, il a su pallier les manquements de nos responsables politiques européens et nationaux. Sous son impulsion, la zone euro s’est dotée d’un nouveau pacte budgétaire et d’une union bancaire, pour ne citer que deux exemples. On peut être en désaccord avec sa politique, on peut lui reprocher certaines erreurs de jugement – il est humain – mais on ne peut, selon moi, contester le fait que sans lui, l’Europe serait aujourd’hui fragilisée, voire éclatée.

Nicolas Goetzmann : Le rôle de la Banque centrale européenne n'est que très rarement abordé au sein des débats politiques, et généralement plutôt mal compris. L'idée même de politique monétaire n'est pas très claire, le personnel politique semble se résigner à l'idée qu'il s'agit vaguement de "maitriser l'inflation", mais sans jamais mesurer ce que cela impliquait en termes globaux pour l'économie de la zone euro. Parce qu'en réalité, la BCE est tout simplement l'organe le plus important et le plus puissant, et de très loin, concernant le volet économique européen. La BCE a le pouvoir de fixer, là où elle le souhaite, le niveau d'activité économique au sein de la zone euro, ce qui revient à dire qu'elle choisit plus ou moins le niveau de chômage "souhaité" du continent. Comme le disait le Prix Nobel d'économie Paul Krugman, en parlant de Alan Greenspan, alors Président de la Fed (la Banque centrale des États Unis) : "Si vous voulez un modèle simple pour prédire le taux de chômage aux États Unis au cours des prochaines années ; le voici : il sera là ou Greenspan veut qu'il soit, plus ou moins une marge d'erreur reflétant le fait qu'il n'est pas tout à fait Dieu". Voilà pour le cadre du pouvoir dévolu à un seul homme ; en l'occurrence, Mario Draghi.

Concernant son bilan personnel, il est tout à fait possible de considérer que sans lui, la zone euro serait déjà démantelée. En effet, quelques mois avant sa nomination à ce poste, la personnalité qui était pressentie pour assumer ce rôle, Axel Weber, était sur une ligne "dure" conforme à celle de Jean Claude Trichet. C’est-à-dire que toutes les interventions de Mario Draghi pour "faire tout ce qu'il faut" pour sauver l'euro n'auraient sans doute jamais vu le jour. La baisse du chômage constatée depuis 2014 dans la zone euro, la reprise de la croissance, la création de 4.5 millions d'emplois, la sortie de la déflation, l'intégralité de ce bilan est à mettre au crédit de Mario Draghi. Et contrairement à l'image qui est donnée de lui, comme "l'ancien de Goldman Sachs", il faut bien comprendre que la politique qu'il mène, avec des taux très bas, n'est pas vraiment du goût du secteur bancaire, qui voit là un danger sur sa capacité à faire des marges. De la même façon, Mario Draghi est largement critiqué par le ministre allemand des finances, Wolfgang Schäuble. Plus simplement, pour juger de qui a du pouvoir en Europe, et qui pose problème aux dogmes de l'austérité, il faut regarder qui est la personnalité la plus critiquée par "certaines" banques et par Wolfgang Schäuble; c’est-à-dire Mario Draghi. Il est l'élément perturbateur, l'empêcheur "d'austériser" en rond. Tout n'est pas parfait, c'est une évidence, notamment pour la Grèce, mais dans le cadre des pouvoirs qui lui sont octroyés, Mario Draghi a réussi à imposer une stratégie économique qui dérange Berlin et les pays du nord, tout en se cachant derrière une image très consensuelle et technocratique.