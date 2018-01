"Les Marins de l’armée rouge" : une tournée très opportune

Scénario, dialogues, manière de filmer, interprétation: tout est plus que remarquable dans le troisième long-métrage de Martin McDonagh. Un film qui restera dans les mémoires.

La France est-elle au bord de la jacquerie? Plus que jamais, le pays baigne dans un climat de tension sourde, que les épisodes de violence en bandes révèlent discrètement. Curieusement, les politiques de restriction en matière d’automobile pourraient mettre le feu aux poudres.

L'"affaire Chapron" relance la question du respect des arbitres sur et en dehors du terrain. Boucs émissaires historiques du football, ils souffrent d'une culture de la contestation et de l'intimidation à leur égard que rien ne semble pouvoir endiguer, pas même la vidéo.

On croyait que Jack Lang et Donald Trump n'avaient rien en commun. Et bien si : les mêmes tics de langage !