Marine Le Pen pourrait-elle bénéficier d'un désir latent de catastrophe que nous partageons tous ?

Atlantico : Comment interpréter la radicalité des programmes qui semble habiter cette campagne présidentielle, ainsi que les mots de plus en plus forts employés par les candidats à l’élection ?

Vincenzo Susca : L’usage d’un ton et de contenus autant brutaux est un signe de la crise du système politique tel que nous le connaissons. Les leaders en questions renoncent désormais à mettre en œuvre les discours classiques appartenant aux traditions qui leur sont propres pour crier, surenchérir, faire appel au ventre en abandonnant complètement la dimension rationnelle et même celle idéologique ayant caractérisé pendant longtemps les campagnes électorales. L’opinion publique étant derrière nous, ils font appel à celle que j’appelle l’émotion publique sans pour autant réussir à rentrer en phase avec elle, car celle-ci est déjà ailleurs par rapport au politique.

Pour cela ils s’enragent et dépassent les limites du raisonnable : car on ne les entend plus, on ne les suit plus, on ne leur fait plus confiance. Bref, l’âge d’or de la politique touche désormais à sa fin. Les campagnes sont marquées par la présence de "monstres", des figures qui ne ressemblent plus aux citoyens qu’elles sont censées représenter mais exhibent, au contraire, la brutalité résidant au plus profond de l’inconscient collectif ; une brutalité "incivile", alimentée par la soif d’un changement brusque des systèmes institués. En effet, plus la frustration à l’égard de l’ordre établi est aiguë, plus les électeurs, comme dans un sursaut furieux, giflent le système en en favorisant l’invasion par des personnalités rudes et guerrières aux rhétoriques enflammées, de Silvio Berlusconi à Donald Trump et Marine Le Pen en passant par Nicolas Sarkozy.

Est-ce que l’essor contemporain de figures comme celle de Donald Trump et Marine Le Pen n’aurait-il aussi à voir avec un certain désir latent de catastrophe de la part des sociétés et des personnes auxquels ils s’adressent et qu’ils arrivent à séduire ?

D’une certaine manière, tout à fait : si la politique ne correspond plus aux modalités de vivre et d’imaginer qui sont présentes dans la vie sociétale, mieux vaut donc – semble être le discours ambiant – s’en éloigner le plus drastiquement possible, en invoquant des masques capables d’achever la catastrophe dans laquelle les sociétés occidentales sont plongées depuis longtemps. Le choix s’effectue alors de manière presque cynique, sans enthousiasme populaire particulier, comme s’il était guidé dès le départ par une conscience malheureuse, ou bien par de la haine vis-à-vis du status quo. Nous assistons ainsi au triomphe d’une tendance selon laquelle, une fois le réservoir des rêves, séductions et miracles épuisé, ces nouveaux populistes se servent d’un discours plus cru, exhibent un aspect plus rude et cynique et prennent l’apparence des méchants qui ont tant nourri l’imaginaire contemporain, de Joker aux pirates, des barbares aux serial killers en passant par Dexter et Doctor House. C’est presque le résultat d’un inconscient collectif, et même d’une inconscience et d’une irresponsabilité collectives réclamant directement la destruction du politique en choisissant à ce fin ce qu’il y a de pire. Ainsi, voter pour D. Trump (USA), pour M. Le Pen (France) ou pour B. Grillo (Italie), mais aussi, d’une certaine manière, en faveur du Brexit (UK), renvoie en quelque sorte, sur le plan de l’imaginaire, à un acte terroriste contre le système. La violence physique est ainsi remplacée par celle symbolique.