Marine Le Pen mise en examen pour avoir posté des images affreuses de Daech ! Et pour les photos d'Auschwitz on fait quoi ?

La patronne du Front National était l'autre jour chez Jean-Jacques Bourdin. Le journaliste, jamais à court d'imagination, se lança dans un très audacieux parallèle rapprochant le FN de Daech. Estomaquée et choquée – on le serait à moins – Marine Le Pen répondit après l'émission en postant des images horribles des abominations commises par les islamistes. Avec ces seuls mots : "Daech c'est ça!".

C'est ce qui lui vaut une mise en examen. La loi en effet punit la diffusion d'images violentes et insupportables. Ces images sont toutes disponibles sur le Net.

Admettons que cela ne soit pas une excuse. La présidente du Front National a, en tant que femme politique, des responsabilités particulières. Marine Le Pen n'est pas Marine Le Net.

Il est toutefois proprement ahurissant qu'un représentant du parquet ai jugé bon d'envoyer la patronne du FN en correctionnelle. La loi certes : mais qu'est-ce qu'une loi sans l'esprit des lois ? Marine Le Pen dénonçait des horreurs. Elle ne les glorifiait pas. A partir de cette décision de justice, pour le moins absurde, des questions se posent.

Que va-t-on faire pour les images - toutes aussi insoutenables que celles de Daech – des cadavres gazés d'Auschwitz? Les auteurs de ces clichés étant morts depuis un certain temps, va-t-on poursuivre les journaux et télévisions qui les diffusent ?

D'autres photos sont concernées. La petite fille nue, atrocement brûlée au napalm et courant, éperdue, sur une route du Vietnam. Cette image fut pour beaucoup dans la décision des Américains de se retirer de cette guerre. Et – remontons plus loin dans le passé – il y a la photo célèbre (elle fit la une de Life avec ces mots : " nous n'oublierons jamais") d'un pilote américain agenouillé les yeux bandés avec derrière lui un Japonais, le sabre levé pour le décapiter. On la censure ? On l'efface ? On l'interdit ?

Marine Le Pen sera vraisemblablement acquittée. Il y a quand même en France des juges qui ne sont pas idiots. En attendant, ça lui fait de la pub. Lisez l'entretien qu'elle a accordé au Figaro : elle jubile !