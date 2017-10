"Marika" : devrait pouvoir mieux faire

Marika

Je suis en retard mais j'ai mes raison

Théâtre de la Contrescarpe

5 rue Blainville - 75005 – Paris

Jusqu'au 30 décembre: Du jeudi au samedi à 21h30

01 42 01 81 88 www.theatredelacontrescarpe.fr

De Marika et Alexandre Coquoin

Mise en Scène: Paul Boujenah

RECOMMANDATION : BOF

Thème

Vic, personnage joué par Marika, est constamment en retard ... Retour sur sa journée pleine de rebondissements où, sa famille déjantée, lui donne tellement de fil à retordre qu'elle a failli ne jamais venir jouer devant son public du soir...

Points Forts

Marika est une excellente actrice.

Que ce soit dans un style comique ou dramatique, elle capte l'attention de son public et sait l’entraîner dans ses aventures.

Points Faibles

- Dérangeant pour un spectacle humoristique: ce n'est pas drôle. Les traits d'humour qui font sourire sont vus et revus et ne décrochent pas l'adhésion de la salle.

- Tout n'est pas clair dans cette pièce: certains personnages apparaissent sans que nous sachions qui ils sont; l'histoire n'a pas de réel fil conducteur... tout est désorganisé.

En Deux Mots

Une excellente actrice... mais c'est tout...

Une phrase

"Je suis pile en retard"

L’auteur

Marika Camilleri nous présente là son premier One Woman Show, mis en scène par Paul Boujenah. Elle le joue depuis le début de l'année au Théâtre de la Contrescarpe.

Elle a notamment joué dans "Born to be in Live" au Théâtre du Gymnase. Et elle est la narratrice du documentaire "Les chemins de l'école", diffusé sur France Télévision.