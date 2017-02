"Nous nous marierons" : d'une sincérité et d'une authenticité rares

CINEMA

« NOUS NOUS MARIERONS »

DE DAN UZAN

avec KARIM EL HAYANI, FATEN KESRAOUI

Cela donne ce « Nous nous marierons ».

En octobre dernier, au festival de la Roche-sur-Yon où il avait été présenté en avant première, ce film, réalisé et produit par son auteur, a reçu un accueil plus que chaleureux.

THEME

Depuis toujours, Karim ne vit que pour la boxe. Il s’entraÏne dur pour réaliser son rêve : devenir professionnel, et s’assumer, enfin, financièrement. Cela urge d’autant plus que, fiancé avec Faten, une jeune femme qui élève seule son bébé, Karim doit trouver de l’argent, d’abord pour financer leur mariage, puis pour trouver un appartement qui abritera leur couple.

Patatras, dès son premier match, il est blessé à la main…

Sa passion pour son sport, son mariage, sa vie en couple, son insertion dans la société… Tout va être remis en question.

POINTS FORTS

- « Nous nous marierons » n’est pas le premier film sur la boxe, mais celui-ci nous plonge dans l’univers peu connu des petits clubs de villes de banlieue, où se côtoient amateurs et professionnels débutants.

Il est d’autant plus passionnant à regarder qu’il mêle documentaire et fiction. Karim El Hayani, son héros, est un vrai boxeur. Ses entrainements ne sont pas du « chiqué ». Il prend des coups, il en donne, il transpire, il apprend à se contrôler, à respecter son adversaire. Avec lui, on comprend pourquoi on a surnommé la boxe, le « noble art ».

- La problématique du film est passionnante. Comment réagit un être qui est soudain privé de ce qui donne sens à son existence ? Comment peut-il continuer à vivre ? De quelle façon ? Que peut il offrir à l’autre, s’il est dépossédé de ce qui était la matière même de sa vitalité ? La question n’est évidemment jamais posée frontalement, mais elle est sous-jacente tout au long de ce film tendu et brut.

- La distribution du film est très « culottée ». A part Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie Française, et qui joue, avec une humanité poignante, un rôle, très court, de responsable de la jeunesse dans une mairie, aucun des comédiens n’est professionnel. Et pourtant, ils sont tous formidables, à commencer par Karim El Hayani qu’on sent possédé par sa passion pour son sport (malgré sa violence et ses dangers), et qui est aussi capable d’exprimer une douceur infinie envers celle qui est sa fiancée dans le film, la très belle et très émouvante Faten Kesraoui.