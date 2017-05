"Marie-Francine" : s'il était une peinture, ce film serait une aquarelle

Complètement démunie, la voilà contrainte, à cinquante ans, de retourner vivre chez ses parents, des « bourges » coincés du seizième arrondissement parisien (Hélène Vincent et Philippe Laudenbach).

Dur, dur : le soir, elle doit dormir dans le canapé du salon familial, et le matin, prendre son café dans le bol qu’elle avait petite fille et sur lequel est inscrit son prénom!!!

Apothéose pour elle qui fume clope sur clope, ses parents lui achètent une boutique de cigarettes électroniques. Impossible de tomber plus bas !

Mais voilà qu’un jour, débarque Miguel, un célibataire cuisinier de son métier (Patrick Timsit)… Quelques drôlissimes péripéties plus tard, à sa plus grande surprise, et à son corps défendant (au moins au début), Marie-Francine, la flippée-déprimée, va retomber amoureuse…

POINTS FORTS

- Voilà un film qui réserve une jolie surprise scénaristique. Parce qu’à son début, il dynamite avec drôlerie le mode de vie des petits bourgeois, on se croit dans un comédie de mœurs (Ah, il s’en passe de belles chez les NAP du Seizième!) et, puis, insensiblement, par un jeu très habile d’écriture, on se retrouve dans une comédie romantique ! Le rire change de couleur…

- On savait Valérie Lemercier, rigolotte, fantaisiste et gentiment moqueuse. On découvre qu’elle peut être aussi sentimentale et fleur bleue. Jouer les amoureuses transies, maladroites, empotées et rêveuses, lui va comme un gant. L’émotion qu’elle dégage est irrésistible.

- Quelle bonne idée d‘avoir pensé à Patrick Timsit pour incarner son « fiancé ». Le comédien est parfait. Il a la douceur, le charme, l’humanité, la gentillesse et la naïveté requises pour son personnage. C’est la première fois qu’on lui confie ce genre d’emploi. On espère que ce ne sera pas la dernière.

- Tous les rôles secondaires ont été choisis avec soin. Hélène Vincent et Philippe Laudenbach, par exemple, interprètent avec une éblouissante maestria les parents coincés dans leurs manies, leurs habitudes, leurs faux semblants, leurs préjugés et leurs… mensonges.

Denis Podalydes joue pour sa part, avec une innocence confondante, les goujats magnifiques. En outre , il faut l’avoir entendu dire « Prends pas le métro, c’est ballot » pour avoir une idée de sa force comique !

POINTS FAIBLES

- Le film souffre par moments d’arythmie.

- Certains reprocheront à Marie Francine la légèreté de son scénario. Mais d’autres répliqueront que c’est cette légèreté qui fait le charme de ce film. S’il était une peinture, ce film serait une aquarelle...