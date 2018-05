"Marie et Bronia, le pacte des soeurs" : actuel, intelligent, drôle, émouvant

LIVRE

MARIE ET BRONIA, LE PACTE DES SOEURS

de Natacha Henry

Ed. Albin Michel

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Marie et sa grande sœur Bronia sont brillantes et ambitieuses. La première veut devenir chimiste et découvrir de nouveaux éléments et la seconde veut devenir médecin et venir en aide aux femmes dans le besoin. Mais ce ne sont que de beaux rêves. Quand on vit en Pologne, alors sous domination russe, à la fin du XIXe siècle, et qu’en plus on est une femme les portes des universités vous sont fermées. Comment faire pour apprendre et devenir quelqu’un ? Les deux sœurs font un pacte : Bronia ira en France pour étudier à la Sorbonne tandis que Marie travaillera pour lui payer ses études.

Une fois que l’aînée aura son diplôme, sa cadette la rejoindra pour devenir étudiante à son tour. Sur le papier c’est simple et précis, mais les deux sœurs ont oublié de rajouter les imprévus dans leur équation. Comme le mal du pays, l’éloignement, la difficulté d’apprendre dans une autre langue, ou encore les premiers amours.

POINTS FORTS

Si l’on connait parfois Marie Curie et ses découvertes, on connait peu Marie Sklodowska. Pourtant tout part de cette jeune fille curieuse, intelligente, fonceuse. Avec ce roman on touche à la petite histoire qui va devenir grande. On découvre une famille où la connaissance et l’égalité des sexes étaient les bases d’une éducation alors très avant-gardiste. On découvre un pays, la Pologne, avec sa culture, ses paysages, sa langue.

Loin d’être un simple récit daté de la vie de Marie Curie et de sa sœur aînée Bronia, on a ici un roman intelligent, drôle et émouvant. L’intime devient source d’émerveillement; et de nombreux messages, notamment féministes, sont transmis aux lecteurs sans pour autant durcir les lignes. On parle avant tout de passion, de respect et d’écoute, aussi bien entre les personnages qu’entre l’auteure et ses jeunes lecteurs. Marie et Bronia, Le pacte des sœurs est un excellent roman historique qui touche par ses thèmes très actuels et ses héroïnes matures et volontaires.

POINTS FAIBLES

Comme on s’est attaché aux deux sœurs, les derniers chapitres traitant de leur vie de femmes adultes peuvent sembler un peu trop rapides, n’abordant que l’essentiel. On aurait aimé en savoir plus...

EN DEUX MOTS

Une très belle histoire de passion, de volonté, de courage et surtout d’amour. Si Marie et Bronia nous apprennent qu’avec une bonne tête on peut aller très loin, elles nous apprennent surtout que la confiance et le soutien de ses proches seront toujours la clef de la réussite.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- « Ce que vous avez dans la tête, martelait-il, c’est une richesse que jamais personne ne pourra vous enlever, pas même les Russes. On peut vous voler beaucoup de choses : votre porte-monnaie, votre manteau, et même votre maison. Mais ce que vous savez, ce que vous avez appris, c’est à vous pour toujours. »