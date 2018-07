Un mariage qui dérape est aussi mauvais pour la santé que de boire ou fumer. Et ce sont des scientifiques qui le disent après une étude menée pendant 16 ans

Atlantico : Quels peuvent être les conflits qui nuisent à la santé ? Comment savoir si l'on se trouve dans cette situation ?

Pascal Anger : Je crois qu'il y a des conflits qui sont récurrents et sur lesquels il faut faire attention. On va d'abord se poser la question de qu'est-ce que son couple signifie. Qu'est-ce qu'ils mettent en place l'un avec l'autre. Va-ton faire évoluer le couple ou va-ton le laisser stagnant. Dans cette hypothèse, des difficultés vont naître. Si l'on ne prend pas de recul, cela peut être "dangereux" et poser des difficultés si l'on ne se remet pas en question. Dans ces cas là, cela peut devenir toxique. Le danger, c'est qu'à un moment donné, on s'empoissonne à vie.

Certains couples, même séparés continuent de jouer à ce petit jeu. Cela peut durer des années. Il y a quelque chose de toxique qui peut s'apparenter à une espèce de drogue. Il y a quelque chose qui vient poser difficulté.

Maux de tête, problèmes cardiaques… Quels peuvent être les symptômes physiques ?

Si la personne qui est avec vous sans arrêts vous harcèle (boulot, désir, souhaits..), alors vous allez somatiser et vous allez être en grandes difficultés par rapport à votre corps et votre psychisme. Les symptômes apparaissent comme les maux de tête, de ventre, un manque d'empathie, fatigue chronique une lassitude et du coup une déprime voir une dépression.

Les chercheurs ont constaté que les conflits avaient un impact plus important sur les hommes que sur les femmes. Comment expliquer cela ?

On sait que les femmes sont plus propices à demander la séparation en cas de problème. Est-ce que les hommes seraient plus fragiles quelque part dans leur couple ? Il y a une fragilité lié au fait que les hommes remettent moins en question le couple. De ce fait, ils peuvent être plus sujets à avoir des maladies que nous avons évoquées.