Marc Halévy : "Nous ferions bien mieux de (re)lire les philosophes des Lumières anglais que de nous inspirer de leurs homologues français"

Atlantico : "L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières" déclarait devant la Pyramide du Louvre Emmanuel Macron, lors de son discours de victoire après l'élection présidentielle il y a presque un an. Votre livre se penche, à rebours de l'enthousiasme messianique de notre Président, sur ceux qui ont fait les Lumières. Car selon vous, dès le départ, leur projets d' "illumination" (d'illuminés ?) porte en germes les maux des siècles qui suivront (génocides, totalitarisme etc.) Pourquoi, dès lors, est-ce que notre Président, défenseur d'un "nouveau monde" répète-t-il si passionnément l'antienne du rôle civilisateur des Lumières, comme l'ont fait si souvent ses prédécesseurs ?

Marc Halévy : Monsieur Macron, pour qui j'ai la plus grande estime, parle des "Lumières" du point de vue du libéralisme (qui, n'en déplaise au socialo-gauchisme ambiant, n'a rien à voir ni avec le capitalisme - qui est un mode de financement privé des investissements -, ni avec le financiarisme - qui est le cancer de l'économie et qu'il faut combattre). Lorsqu'il parle des Lumières, il parle depuis la source anglaise des Jeremy Bentham et des John Locke (deux auteurs pillés et plagiés - mais peu compris - par les "Lumières" françaises comme Voltaire, Montesquieu et d'autres). Quant à cette calamité que fut Rousseau, il a simplement pompé l'écossais Thomas Hobbes qui fut le vrai et seul créateur des notions de "bon sauvage" et de "contrat social".

Monsieur Macron se réfère, donc, à Bentham et Locke dont Voltaire et sa clique ont fait une caricature grotesque : par exemple, de leur recherche d'une éthique universelle au-delà des religions, ils ont fait une ridicule idéologie antireligieuse et anticléricale. Les tenants de l'Enlightenment anglais étaient d'authentiques philosophes alors que leur plagiaires français n'étaient que des idéologues de salon.

Le projet des Lumières, toujours selon notre Président, vise "l'autonomie de l'homme libre, conscient et critique". Mais de quelle oppression s'empresse-t-on de détourner l'homme aujourd'hui ? De quelle triste état d'inconscience doit-on le sortir ? De quelle approbation naïve du monde doit-on le détourner ? La faiblesse (ou ce que vous nommez le "mensonge") des Lumières n'est-elle pas sa détestation de ce qu'elle énonce comme valeur ? Ou d'une certaine façon, une auto-détestation ?

Oui, le projet libéral des "Lumières" anglaises était bien "l'autonomie de l'homme libre, conscient et critique", mais c'est un projet aristocratique à mille lieues des démagogies ambiantes.

Peu d'humains sont capables de vivre de façon autonome, d'assumer leur liberté (souvenez-vous du "Discours sur la servitude volontaire" d'Etienne de la Boétie), d'être conscient du Réel (beaucoup préfèrent l'illusion et la griserie de la futilité, de l'amusement et de la frivolité) et de penser de façon critique (la majorité gobe sans coup férir les débilités et les rumeurs qui polluent la Toile).