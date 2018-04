Marc Fesneau : "Le MoDem n'a pas encore été suffisamment écouté depuis le début du quinquennat mais le temps viendra"

Atlantico : Le Modem et vous-même avez longtemps défendu le principe de l’élection de 25% des députés à la proportionnelle. Le gouvernement a retenu l’hypothèse de 15%. Votre bureau politique cette semaine a pris des allures de QG de bataille si l’on en croit certains articles. Quelle riposte prépare le Modem pour tenter d’obtenir une inflexion plus conforme à ses attentes ?

Marc Fesneau : Ce n'était pas un QG de bataille. J'y étais et je peux vous dire que ce n'était pas cela. Simplement, on a regardé la situation pour faire en sorte que puisse se faire entendre l'idée qu'il y a besoin de proportionnelle - non pas pour faire plaisir au MoDem, d'ailleurs - simplement parce que, si l'on veut sortir durablement de la bipolarisation française, il faut que l'on soit à un seuil de proportionnelle qui puisse permettre la représentation des différentes sensibilités politiques. Et donc, on va à la fois travailler avec des collègues dans les commissions qui vont se saisir de la question, et on aura après un débat parlementaire et un dialogue avec le gouvernement pour essayer de faire évoluer les choses.

La réforme des institutions proposée par le gouvernement vous paraît-elle de nature à régler la crise de défiance des Français vis-à-vis de leurs représentants ? N’y a-t-il par une part d’illusion à considérer que la réduction du nombre de parlementaires et la rationalisation de certains aspects du travail du pouvoir législatif pourra régler la profonde crise de sens que connaissent la France et les démocraties occidentales ?

Si on résume la révision constitutionnelle à cette question-là, oui, mais quand on regarde le texte et les attendus de ce qui a été dit par le Premier ministre, c'est beaucoup plus large que cela. La réduction du nombre de parlementaires, ce n'est pas en soit une données. C'est la réduction du nombre de parlementaires avec la volonté de pouvoir doter les parlementaires de moyens complémentaires pour pouvoir mieux exercer leurs missions. Ca va dans le sens d'une démocratie qui fonctionne.

D'autre part, la rationalisation du travail parlementaire, ce n'est pas seulement l'affaire des amendements. D'ailleurs, le gouvernement y a renoncé, c'est une question qui est réglée. En réalité, c'est la question de comment le calendrier est mieux organisé. Dans le texte, il faudra aussi veiller à mieux équilibrer le travail du Parlement et du gouvernement. Mieux équilibrer, c'est avoir un calendrier qui est mieux connu et mieux maîtrisé pour pouvoir préparer les textes. La deuxième chose, c'est que le Parlement puisse mieux exercer ses missions de contrôle et d'évaluation, c'est-à-dire qu'il puisse être doté, ou se dote, d'outils qui lui permettent de contrôler et d'évaluer l'action du gouvernement quand un texte arrive, et pouvoir en voir les conséquences. Et quand le texte a été voté, de pouvoir en évaluer les conséquences aussi. C'est tout cela qu'il y a dans la révision constitutionnelle et dans la réforme institutionnelle. Il y aussi un dernier point que l'on soulève assez peu, mais qui me parait assez central et va dans le bon sens aussi, c'est la question de la différenciation territoriale, c'est-à-dire la capacité donnée aux territoires de pouvoir adapter la loi à ce que sont leurs difficultés ou leurs particularités locales. Par exemple, vous ne traitez pas la question du transport de la même façon dans un territoire très rural que dans un territoire très urbain. Et la question des inondations non plus. C'est la capacité qu'on donne aux territoires de s'organiser dans cadre national, mais quand même de pouvoir s'adapter pour tenir compte de leurs spécificités. Ca, c'est un point qui, en termes de démographie, permet de dire aux citoyens : "je tiens compte de ce qui est votre particularisme local, ce que sont vos contraintes géographiques, économiques, etc."