Manuel Valls a-t-il d'ores et déjà perdu ?

Atlantico : Alors que Manuel Valls concoure aujourd'hui à la primaire de la gauche, peut-il selon vous remporter cette primaire malgré une personnalité clivante et une image écornée à gauche (en témoigne l'incident vécu ce jeudi à Strasbourg) ? A-t-il selon vous réussi à créer l'électrochoc qu'il espérait à l'annonce de sa candidature ?

Jean Petaux : Il ne faut pas trop exagérer à mon sens l’incident vécu jeudi après-midi par Manuel Valls à Strasbourg. Encore que l’on ne peut, encore une fois, qu’être étonné par la facilité avec laquelle quelqu’un peut agir à l’égard d’une personnalité, avec des intentions négatives. Il se trouve qu’en l’espèce il s’agissait de la projection d’une bien inoffensive farine (c’est arrivé à François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012 et cela ne l’a pas pénalisé…) mais cela aurait pu tout aussi bien être un produit dangereux voire un autre type d’acte…

Pour revenir à Manuel Valls et à sa candidature à la primaire de la BAP, il est manifeste que l’ancien Premier ministre, après avoir tactiquement très bien joué pour bloquer François Hollande en position de "PAT" sur l’échiquier politique, n’est pas du tout à son avantage dans cette nouvelle partie, celle qui consiste à emporter la bataille des primaires de la gauche gouvernementale.

Disons-le clairement : Manuel Valls est à la peine. Son entrée en campagne n’a absolument pas provoqué une adhésion massive. Il n’y a pas eu plus d’électrochoc que "d’effet de blast" (pour employer un vocabulaire à la Sarko auquel ne répugne pas le "communicant" Valls) qui aurait suivi l’annonce de sa candidature. Pire que cela, on voit que le "TSV" (Tout Sauf Valls) a plutôt le vent en poupe. Peut-être, compte tenu de la "jurisprudence Juppé" est-ce la meilleure chose qui peut s’offrir à Manuel Valls : surtout ne pas apparaître comme le favori, être donné battu, etc. Certes le "modèle Fillon" crée des désirs de couleurs camouflées, d’imperméable passe-murailles et de veste matelassée bleu-nuit pour éviter d’être repéré par la patrouille des sondages… Mais quand même : Nicolas Sarkozy ne faisait pas la course en tête dans la primaire de la droite, il a quand même bien été victime d’un TSS (Tout Sauf Sarkozy) aussi scandaleux au niveau de la règle du jeu politique que redoutablement efficace pour l’éjecter sans hésitations ni murmures du second tour de la primaire. Donc Manuel Valls peut se "gauchir" (lamentable épisode que celui sur le 49.3 jusqu’à aller dire que cet article de la Constitution n’est pas démocratique… pour complaire aux démagogues et aux gauchistes incultes…) tout ce qu’il peut, il aura bien du mal à résister aux tirs en rafales du TSV. Seule une faible participation peut vraiment jouer en sa faveur. Autrement dit, un corps électoral se déplaçant à la primaire de fin janvier plutôt en phase avec les 50 000 adhérents à jour de leur cotisation (voilà où en est le PS aujourd’hui en nombre de militants), quantitativement limité et circonscrit au périmètre adhérent serait la meilleure chose pour lui. Si la gauche de la gauche se mobilise pour intervenir dans la primaire de la Belle Alliance Populaire, Manuel Valls sera irrémédiablement condamné, peut-être même, tout comme Sarkozy l’a été, dès le premier tour.

Même dans le cas où Manuel Valls venait à remporter cette primaire, pourrait-il vraiment rassembler la gauche en vue de la présidentielle ? En plus de sa personnalité, ne souffrira-t-il pas dans cet objectif du bilan du dernier quinquennat, qu'il est désormais seul à assumer suite au renoncement de François Hollande ?

Ce qui vaut pour Manuel Valls vaut pour tous les six autres candidats à la primaire. En tous les cas pour les trois autres candidats socialistes dont on peut au moins postuler qu’ils vont arriver en tête au soir du premier tour. En réalité, pas plus Montebourg, qu’Hamon, Peillon ou Valls évidemment, ne sont en mesure de rassembler qui que ce soit, à supposer que l’un d’eux emporte la primaire. La primaire génère une dynamique quand il existe une potentialité de victoire. En 2006-2007, la "fausse" primaire du PS (semi-ouverte) a permis quand même à Ségolène Royal de s’affirmer dans la compétition présidentielle. Si elle n’est pas parvenue à rallier le PS à sa cause, elle a au moins fait taire, publiquement, les deux rivaux qu’elle avait battus : Fabius et Strauss-Kahn. Mais cela n’a été rendu possible que parce que, même ténu, existait un espoir de victoire en mai 2007. Aujourd’hui, qui peut imaginer une seconde que sorte du "quarteron d’éléphanteaux socialistes" un possible président de la République ? Leur capacité de nuisance personnelle et leur aptitude à se neutraliser réciproquement sont telles qu’ils n’ont qu’une seule faculté encore intacte : celle de cultiver jusqu’à la lie le fameux axiome cher à Bon et Burnier : "Que le meilleur perde".