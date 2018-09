Manuel Valls à Barcelone : le parachutisme est un sport d’élite

Étonnante déferlante anti candidature de Valls à la mairie de Barcelone — du moins de ce côté-ci des Pyrénées. A tout prendre, ce serait pourtant assez gonflé de sa part tant ses chances de l’emporter paraissent faibles à ce stade. Et surtout, toujours vu de France, on ne détesterait justement pas un influx massif de personnalités venues d’ailleurs dans certaines de nos métropoles momifiées dans leur endogamie.

Prenez Lyon, par exemple, qui offrira probablement à nouveau les clés de son hôtel de ville à Gérard Collomb, un type ayant sans doute eu deux ou trois bonnes idées il y a dix ou quinze ans mais sucrant manifestement les fraises depuis un bail...

Franchement, la dynamique capitale des Gaules ne pourrait-elle pas se trouver mieux en Italie, en Hollande ou en Allemagne ?

Je ne sais pas, moi… Un Francfortois un peu moins saucisse ? Un Batave un peu plus vert ? Une Milanaise un peu moins chapelurée ?

Et Marseille, où une poignée de vieux routiers se disputent déjà la dépouille de Jean-Claude Gaudin, assurés qu’ils sont de l’emporter par la grâce d’un scrutin par arrondissements grotesque et leur maîtrise parfaite des leviers clientélistes, elle ne gagnerait pas au change avec un Helvète hygiéniste ou un Scandinave écolo ?

Dans le glossaire politique national, « parachuté » est d’ailleurs le terme qui se rapproche le plus de l’injure pure et simple, comme si le simple fait de s’être engraissé suffisamment longtemps dans le marigot local avec les autres crocodiles était un gage de compétence. Tiens, même Jean-Luc Mélenchon, qui croyait encore que le Vieux-Port était une marque de saucisson jusqu’à la semaine dernière mais joue désormais mieux aux boules qu’Eddy Barclay et Henri Salvador réunis, a l’air d’avoir un problème avec l’arrivé possible de Valls sur les Ramblas !

Assurément, les Catalans feront bien ce qu’ils voudront et notre ancien Premier ministre vérifiera par lui-même si son jacobinisme républicain était en mesure de séduire une majorité d’indépendantistes radicaux dans un pays sauvé de la dictature par le rétablissement de la monarchie. Et en cas d’échec, les allergiques aux Valls communicants pourront toujours se réjouir d’avoir vu le bonhomme confondre un parachute avec un sac-à-dos ; en cas de victoire, en revanche, européens enthousiastes et amateurs de nouveauté reprendront deux fois de la sarsuela...