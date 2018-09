ManifestePourl’AccueilDesMigrants : les 5 erreurs de raisonnement des intellectuels signataires

Atlantico : En quoi la question de l'accueil des migrants évite de poser la question du souhait des migrants eux-mêmes, qui est de pouvoir vivre décemment et en sécurité dans leur pays de naissance ?

François Daujac : Oui, c'est une question essentielle. Il est fascinant de constater que la bonne conscience humaniste se préoccupe exclusivement des migrants, et non et de la misère et de la désespérance dans les pays d'origine, source d'un potentiel migratoire considérable. Une étude de la Banque mondiale révélait récemment que 430 millions d'hommes vivent avec moins d'1,9 dollar par jour, quasiment tous en Afrique. Or, il n'y a pas eu et il n'y aura jamais de pétition dénonçant cette situation dramatique. La conscience humaniste ne s'intéresse qu'aux migrations, pas à ceux qui souffrent dans leur pays.

Pourquoi? La réponse est dans l'article de Mediapart à la tonalité religieuse qui accompagne la pétition: "Sauver les migrants, c'est nous sauver nous-mêmes". Nous sauver de quoi? De nous-mêmes, de notre péché d'homme européen. L'accueil des migrants est la voie de notre salut, celle de notre avenir radieux. Cette vision a un caractère idéologique fascinant. Les migrations doivent permettre de régénérer les sociétés européennes, l'homme européen, de les mener vers le bien, le progrès, de faire naître un homme neuf. L'accueil n'est pas présenté essentiellement comme un geste de générosité, mais comme un outil de transformation de la société d'accueil et de sa marche vers le bien. Et celui qui résiste à la marche du progrès est renvoyé à sa condition "d'extrême droite", c'est-à-dire le mal absolu. La notion d'extrême droite, dans ce discours, n'a rien à voir avec le sens classique du terme, synonyme de refus du suffrage universel, de la démocratie et de la liberté d'expression. Est d'extrême droite celui qui s'oppose à la marche vers le bien suprême, c'est-à-dire le "réactionnaire" qui ose discuter les bienfaits d'une immigration illimitée, personnage démoniaque ayant vocation à être neutralisé. Il faut donc voir dans un tel message une réminiscence des idéologies totalitaires du XXe siècle qui réapparaissent sous une autre forme.

Guillaume Bigot : Tout simplement car les immigrants économiques (les réfugiés politiques réels existent -qui sont menacés à raison de leur combat pour le droits de l’homme dans leur pays d’origine- mais représentent 5 % à peine du flux) n’intéressent pas concrètement les bien-pensants qui utilisent leur détresse pour donner de la voix.

La situation d’origine spécifique de ces pays et l’origine de ces personnes, leur âge, leur sexe, leur qualification professionnelle, leur catégorie sociale, leur histoire, leur culture et leur religion n’intéressent pas ceux que j’appelle les dames patronnesses du migrationisme.

Pour les militants du sans-papierisme, ce ne sont pas les personnes concrètes, de chair et de sang qui les intéresse, c’est l’incarnation d'une figure très ancrée dans notre civilisation judéo-chrétienne, celle du dernier appelé à devenir le premier. Celui qui va sauver le monde et racheter nos pêchés par sa détresse et son désarroi.

Le pauvre, le prochain que l’on doit aider et qui avait, grâce au marxisme, su revêtir la forme héroïque du prolétaire qui allait sauver le monde a été liquide par la mondialisation financière et commerciale. Jeté hors de son usine que l’on a fermé et relégué loin des centres villes dans des zones (la fameuse France périphérique) d’où il est hors de la vue des bien-pensants qui se disent de « gooche ».

Or, le « migrant » comme ils disent est formidable car il offre un prolétaire de substitution.

Ce qui mobilise si fortement la bien-pensance, c’est qu’en embrassant cette cause du gentil migrant, on fait d’une pierre trois coups.

Premier coup, on peut après s’être converti au libéralisme le plus échevelé se prétendre encore de gauche. On peut embaucher des femmes de ménage et des nounous non déclarés. Deuxième coup, en ne partageant pas la xénophobie de la France d’en bas, on réaffirme son arrogance de classe, le sans-papierisme est un marqueur très fort d’appartenance à la bourgeoisie et à la France à qui la mondialisation sourie. Troisième coup, en soutenant les sans papier, on fait monter le populisme que l’on peut ensuite fustiger. Autrement dit, on se soulage la conscience. On a finalement pas à regretter d’avoir liquidé économiquement la classe ouvrière car la démonstration est faite que les prolétaires indigènes étaient en fait des beaufs racistes.