Mandela: un plus grand bonhomme encore que ce qu'on croyait

LIVRE

Les lettres de prison

de Nelson Mandela

Ed. Robert Laffont

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Je dois l’avouer : avant de lire ces lettres, j’avais une estime protocolaire pour ce héros éloigné, emblématique, trop commode. A cause de la violence de l’ANC, de son communisme africanisé sans avenir, de son visage de jeunesse ingrat devenu un beau et noble vieillard, de sa légende médiatique. Ses lettres, sans emphase ni calcul envers la postérité, offrent le visage d’un autre héros plus authentique qui transcende sa longue survie en une vie de combat. Dans ces 700 pages sombres, l’épistolier ne doute de rien ni de personne, se satisfait de joies simples malgré l’adversité de l’oubli, de l’incompréhension, de la censure tyrannique, du gardien au ministre.

Tout ce que « Madiba » a tenté de faire en accédant à la fin de sa vie à la présidence de la République d’Afrique du Sud est déjà là, inscrit dans chacune de ces lettres qui filtrent un air de liberté.

POINTS FORTS

Qu’il s’adresse à Winnie, sa femme aimée, elle–même souvent emprisonnée, à ses enfants devenus orphelins, à ses proches, ses camarades, sa famille, ses geôliers qui confisquent la majorité de son courrier et s’évertuent à le contrarier, à l’empêcher d’étudier, de correspondre, de garder espoir, il reste le même, constant à ne pas vivre que pour lui, à porter la parole, à saper un ordre injuste.

L’homme témoigne dans chaque lettre de sa soif d’apprendre et de savoir, de sa ferme mesure, de son extrême courtoisie, de sa délicatesse attentionnée à chaque deuil, de sa finesse de jugement sur les hommes et les choses, de son souci des détails qui témoignent qu’il n’a rien oublié, de sa cellule, du monde réel.

Voilà un révolutionnaire qui ne renie rien de son éducation, des valeurs familiales, de ses racines et de sa condition de notable, de chef tribal et d’homme de culture.

Quand il aborde le quotidien ou rêve à l’avenir, il réclame la vérité et l’effort, pourfend l’injustice et veille à sa santé pour rester en vie et accomplir sa mission.

Dans sa prison, Mandela est une sagesse, un bloc fragile, lucide, émouvant, visionnaire.

Dans la dernière partie du livre, l’horizon commence à s’élever, l’air de la liberté est en sourdine, l’énergie espère chaque jour un peu plus. Mandela, de sa cellule, reste le pivot des discussion politiques menant à la fin de l’apartheid et à sa libération, le dernier comme il se doit.

POINTS FAIBLES

On est loin ici de ses mémoires, « Un long chemin vers la liberté », et de ses discours flamboyants de figure mondialisée croulant sous les honneurs. Ces lettres conservées, parfois recopiées, arrachées à l’oubli, n’ont pas toute la même portée mais elles ont la même force, un rappel, patient et sans haine, à la loi pour les geôliers et un rappel à la vie pour ses correspondants dans l’attente. Comme eux, Mandela ne sait jamais si ses missives sont parties et si elles vont finir par arriver. Le lecteur, lui, les reçoit dans leur forte faiblesse, sans censure ni délai.