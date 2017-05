Malgré les menaces proférées, Daesh n'est pas parvenu à ensanglanter la présidentielle française mais Al-Qaïda canal historique prend le relais avec de nouveaux projets terroristes contre l'hexagone

Afin que l’élection présidentielle se déroule dans les meilleures conditions, les autorités françaises et les medias fort bien inspirés sont restés discrets sur les nombreuses menaces qui ont émané de Daech (Groupe Etat Islamique -GEI-), en particulier dans la dernière parution du numéro 9 (début mai) de son magazine Rumiyah dans sa version francophone. A savoir que non seulement ses sympathisants étaient appelés à s’attaquer aux deux candidats, mais les votants étaient également désignés comme des cibles.

En effet, les idéologues de Daech ont la démocratie en horreur car ils la considèrent comme une « religion impie adoratrice d’idoles ». C’est donc à notre système politique qu’ils appelaient à s’attaquer.

Le fait qu’aucune tentative d’attentat n’ait eu lieu constitue un indéniable succès pour les forces de sécurité qui ont réussi à neutraliser certains individus peu avant l’élection ainsi qu’à dissuader tout acte fanatique contre un bureau de vote ou une manifestation de foule se tenant après que les résultats aient été proclamés(1). C’est aussi un échec pour Daech qui n’est pas parvenu à convaincre quelques uns de ses partisans à passer à l’action. Bien sûr, cela ne préjuge en rien de ce qui risque de se passer dans l’avenir car si une bataille a été gagnée, la guerre est loin d’être terminée.

Il convient de se rappeler que les terroristes actuels défendent une cause qu’ils jugent sacrée : le salafisme-djihadisme qui a pour objectif final la soumission de la planète entière à l’application de la charia. Le dernier magazine Rumiyah développe d’ailleurs ce sujet en commentant les « attaques bénies » contre des églises coptes en Égypte, attentats qu’il a revendiqué officiellement. Il réitère sa diatribe habituelle contre les chrétiens et les juifs : s’ils vivent dans le califat, ils ont le choix de se convertir (à l’islam) ou de payer la djizîa. Ailleurs, la mort est leur seul destin. L’auteur, le cheikh Sulayman Ibn ‘Abdillah Ibn Muhammad Ibn ‘Abdil Wahhad (2) s’en prend ensuite aux dirigeants sunnites qui « préfèrent comme chefs leurs scribes et leurs moines à Allah » avant de confirmer la haine viscérale qu’il entretient contre les chiites qualifiés de rafidis (ceux qui rejettent l’islam).

En résumé pour Daech, ce n’est pas une guerre des civilisations (islam contre chrétienté) mais la conquête de l’humanité dans son intégralité, l’objectif étant qu’elle prête allégeance à Abou Bakr al Baghdadi alias le calife Ibrahim qui réunit sur sa personne les trois fonctions de chef religieux, politique et militaire.

Mais si ce succès a été remportée sur Daech, un autre mouvement est en train de se rappeler à notre bon souvenir : Al-Qaida « canal historique ». Non seulement la branche sahélienne de cette nébuleuse est repassée à l’offensive causant la mort d’au moins 25 militaires maliens depuis le début du mois et s’attaquant de nouveau à des militaires en Algérie, mais la direction d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) et Al-Qaida dans la Péninsule Arabique (AQPA, qui est la branche de la nébuleuse chargée des actions terroristes extérieures) menacent directement l’Occident.